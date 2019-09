Ranked-Belohnungen in Apex Legends: So sieht die neue Kosmetik aus

Die zweite Saison Apex Legends neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Viele Spieler fragen sich, was es mit den Ranked-Belohnungen auf sich hat und wie die Cosmetics aussehen. In der Vergangenheit gab es bereits Hinweise von Dataminern, doch jetzt zeigt Respawn euch die Belohnungen ganz offiziell.

Was ist der Ranked-Modus? Neben der normalen Playliste in Apex Legends, gibt es seit Season 2 auch einen Ranglisten-Modus. Dieser ist in sechs Hauptränge aufgeteilt: Von Bronze bis Apex Predator.

Der Entwickler von Apex Legends hatte bereits zum Saisonstart eine Übersicht mit den verschiedenen Belohnungen veröffentlicht, jedoch wusste man bisher nicht, wie diese genau aussehen.

Waffen-Anhänger, Badge und Dive-Trail

Mit den Ranked-Belohnungen kommen zwei komplett neue kosmetische Gegenstände ins Spiel: Dive-Trails und Waffen-Anhänger. Zusätzlich wird es eine Badge für eure Statistikkarte geben. Die zuvor in den Dateien gefundenen Zielvisiere wird es nicht geben.

Was ist ein Dive-Trail? Dive-Trails sind eine Art Schweif, welche der Spieler nach dem Absprung aus dem Drop-Ship hinter sich her zieht. Der Schweif wird am Ende der Saison die Farbe des erreichten Ranges darstellen.

Was ist ein Waffen-Anhänger? Ähnlich wie die Spielzeuge in Borderlands oder die Charms in Rainbow Six: Siege baumeln diese seitlich an der ausgerüsteten Waffe. Auf dem Anhänger ist das Emblem des erreichten Ranges zu sehen.

Badges für die Statistikkarte: Zusätzlich zu den oben genannten Gegenständen, werden die Spieler auch ein Abzeichen erhalten. Dieses kann dann mit stolz geschwellter Brust in die Statistikkarte eingesetzt werden.

Seht hier noch einmal das gesamte Video:

Earn your rank and enjoy the spoils of battle with all-new Ranked rewards including badges, weapon charms and skydive trails.



Secure your rank before Series 1 ends. ? pic.twitter.com/nhcsBzFZGg — Apex Legends (@PlayApex) September 15, 2019

Habe ich noch Zeit, um meinen Rang zu erreichen?

Grundsätzlich kann man auch jetzt noch versuchen den höchst-möglichen Rang zu erklimmen. Die Spielersuche zieht sich aber manchmal sehr in die Länge, weil viele Spieler auch schon die Rangliste abgeschlossen haben und wieder in den normalen Playlisten unterwegs sind.

Bis zum 1. Oktober ist es aber möglich, die begehrten Belohnungen abzustauben, welche zum Ende der Saison ausgeschüttet werden.

