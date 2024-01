The Boys: Zu Staffel 4 ist offenbar der konkrete Release-Termin durchgesickert

Der konkrete Release-Termin von The Boys: Staffel 4 dürfte die Augen von Fans zum Funkeln bringen. Bildquelle: Amazon Prime Video

Startet Staffel 4 von The Boys am 13. Juni 2024? Bisher wurde der Release neuer Folgen offiziell auf dieses Jahr eingegrenzt, während ein konkreter Termin noch auf sich warten lässt. Doch das genaue Datum ist möglicherweise einem Social-Media-Account von Amazon durchgerutscht - wie aufmerksame Fans festgestellt haben.

Der mittlerweile längst gelöschte Post wurde von der Fan-Seite VoughtHQ festgehalten und unter anderem auf Reddit geteilt. Möglicherweise war das potentielle Release-Datum der neuen Folgen von The Boys noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Also ist Vorsicht geboten: Dass The Boys: Season 4 tatsächlich am 13. Juni erscheint, solltet ihr damit noch mit Vorsicht genießen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um ein Platzhalter-Datum handelt, das vielleicht noch verschoben wird.

Was ihr sonst zu The Boys: S4 wissen solltet

Sollte sich die durchgesickerte Info allerdings bewahrheiten, würde es mit The Boys ganze zwei Jahre nach der vorangegangenen Season weitergehen: Staffel 3 startete am 3. Juni 2022 bei Prime Video. In der Zwischenzeit verkürzte das zweite Spin-Off Gen V die Wartezeit, das mittlerweile ebenfalls um eine weitere Staffel verlängert wurde.

Einen ersten Trailer und Story-Happen zur neuen Season von The Boys gibt es bereits, am besten werft ihr einfach mal selbst einen Blick darauf:

1:37 The Boys: Endlich der Trailer zu Season 4! »Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?«

Warum Staffel 4 von The Boys so lange auf sich warten lässt? Dazu äußerte sich Showrunner Eric Kripke bereits im Juni 2023: Zu diesem Zeitpunkt waren die neuen Folgen der Anti-Superhelden-Serie zwar schon abgedreht, allerdings wurde die Post-Produktion durch den großen Hollywood-Streik ausgebremst.

Dabei setzten sich Drehbuchautoren für fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ein und die Einschränkungen hielten bis November 2023 an. Als unmittelbare Konsequenz verspäten sich zahlreiche neue Kinofilme und TV-Serien.

Mehr dazu, was gerade im Serien-Universum von The Boys passiert (so wurde zum Beispiel das mittlerweile dritte Spin-Off angekündigt), erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die vierte Staffel von The Boys? Wie gut hat euch die TV-Serie bei Amazon Prime Video bisher gefallen? Habt ihr euch bereits mit den bisher veröffentlichten Spin-Offs Diabolical und Gen V beschäftigt und wenn ja, wie fällt euer Fazit dazu aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!