Red Dead Redemption 2 erscheint am 5. November für PC

»Red Dead Redemption 2 is coming to PC November 5th«, so steht es auf dem offiziellen Twitter-Auftritt von Rockstar Games. Damit ist das lange Rätselraten endlich vorbei - die PC-Version kommt und zwar schneller als viele vielleicht gedacht hatten!

Wie Rockstar auf der offiziellen Website ankündigte, kann man die PC-Version ab dem 9. Oktober über den neuen Rockstar Games Launcher vorbestellen und sich so wie üblich diverse Preorder-Boni sichern.

Außerdem erscheint Red Dead Redemption 2 in folgenden Shops (Vorbestellungen werden ab dem 23. Oktober angenommen):

Epic Games Store

Humble Store

GameStop und weitere Einzelhändler

Es wird auch eine Steam-Version geben - die erscheint aber mit etwa einem Monat Verspätung »im Dezember«. Ein genaues Datum fehlt bisher.

Verbesserungen der PC-Version von RDR2

Laut Rockstar Games, soll die PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 von »einer Reihe von grafischen und technischen Verbesserungen« profitieren, außerdem sind neue Kopfgeldjäger-Missionen, Gang-Verstecke, Waffen und andere Zusatzinhalte geplant.

Red Dead Online ist dabei

Wie schon im Falle von GTA 5, enthält RDR2 auf dem PC auch den Multiplayer-Ableger Red Dead Online - alle bisherigen Updates und Verbesserungen inklusive. Die Erweiterung Frontier Pursuits samt der neuen Berufe Bounty Hunter, Trader und Collector ist ebenfalls an Bord.

Auch in Zukunft wird Red Dead Online im Fokus der Entwickler bleiben: Statt Story-DLCs entwickelt man an neuen Multiplayer-Inhalten.

Vorbesteller-Angebot

Wer Red Dead Redemption 2 über Rockstars hauseigenen Shop vorbestellt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die Premium Edition und Rabatt auf die Special und Ultimate Varianten. Obendrauf lockt Rockstar mit folgenden Preorder-Boni:

Outlaw Survival Kit for Story Mode

War Horse for Story Mode

Treasure Map for Story Mode

Cash Bonus for Story Mode

50 Gold Bars for Red Dead Online

Warum sich PC-Spieler im November auf einen Megahit freuen können, verrät euch der Test zu Red Dead Redemption 2 von unseren Kollegen bei GamePro.

Um euch bis zum Release in Cowboy-Stimmung zu bringen, empfehlen wir übrigens diese 12 erstklassigen Western-Spiele.