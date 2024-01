Rebel Moon: Zum Director’s Cut gibt es jetzt ein enttäuschendes Release-Update

Der Director's Cut zu Rebel Moon lässt bis Sommer 2024 auf sich warten. Bildquelle: Netflix

Rebel Moon stellte sich (zumindest bis jetzt) nicht als die große Sci-Fi-Offenbarung heraus, auf die der ein oder andere Fan vielleicht gehofft hat. Gerade bei Kritikern schneidet der erste Part des Netflix-Zweiteilers von Zack Snyder eher schlecht als recht ab.

Der große Director’s Cut soll es angeblich richten: Für den verspricht Snyder höchstpersönlich eine ganze Menge - explizit sogar fast einen anderen Film , der zum Beispiel mehr Gewalt, mehr Sex und dringend notwendigen Kontext für die Charaktere und deren Motivationen liefern soll. (Gerade Letzteres haben auch wir in unserer Filmkritik stark bemängelt).

Der Director's Cut kommt erst im Sommer 2024

Wann genau der Director’s Cut zu Rebel Moon erscheint? Einen konkreten Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür hat Zack Snyder jetzt die Veröffentlichung auf Sommer 2024 eingegrenzt - wie der Regisseur im DGA Director’s Podcast enthüllt.

Damit zerschlagen sich leider die Hoffnungen und Spekulationen, dass der Director’s Cut zu Rebel Moon parallel zum Release von Teil 2: Die Narbenmacherin starten könnte. Die Fortsetzung ist für den 19. April 2024 angesetzt, damit zieht der Director’s Cut erst ein paar Wochen bis Monate später nach.

2:00 Rebel Moon Teil 2: Der Trailer zu Die Narbenmacherin bereitet auf den Sci-Fi-Showdown im April vor

Natürlich ergibt die Entscheidung aus der Sicht von Netflix durchaus Sinn: Mit den aufgeteilten Releases beider Teile und des Director’s Cut über mehrere Monate hinweg kommt Rebel Moon gleich mehrmals ins Gespräch. Wer sich außerdem für Rebel Moon interessiert, kehrt gleich mehrfach zu der Streamingplattform zurück.

Für Teil 2: Die Narbenmacherin müssen sich Sci-Fi-Fans also noch bis zum 19. April gedulden, während der Director’s Cut irgendwann im Sommer 2024 nachzieht. Wollt ihr mehr zu Rebel Moon wissen, werdet ihr unter den folgenden Links fündig:

