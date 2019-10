Der offizielle Release der PC-Version von Red Dead Redemption 2 steht zwar erst am 5. November an. Kaufen beziehungsweise Vorbestellen lässt sich das Western-Abenteuer von Rockstar Games allerdings jetzt schon und die Entwickler versprechen allen Vorabkäufern auch einige spannende Boni.

Zwei Rockstar-Spiele geschenkt: Natürlich möchten die GTA-Entwickler euch dazu bringen, das Spiel nicht nur im Epic Store oder bei Steam zu ordern, sondern in ihrem neuen und hauseigenen Rockstar Launcher. Dazu locken sie mit exklusiven Extras wie zum Beispiel Gratis-Spielen.

Wenn ihr Red Dead 2 bis zum 22. Oktober im Rockstar-Launcher vorbestellt, dürft ihr euch zwei der folgenden sechs Spiele als kostenlosen Zusatz aussuchen:

Daneben gibt es noch eine Handvoll weiterer Boni für Rockstar-Launcher-Vorbesteller:

Kostenloses Upgrade auf die Premium-Edition

Outlaw Survival Kit für den Story-Modus

Streitross für den Story-Modus

Le-Trésor-des-Morts-Schatzkarte für den Story-Modus

Geldbonus für den Story-Modus

50 Goldbarren für Red Dead Online

Ab dem 23. Oktober gibt's Red Dead 2 auch bei anderen Online-Händlern: Nachdem die exklusive Vorbesteller-Phase im Rockstar Launcher am 22. Oktober endet, lässt sich das Spiel auch im Epic Games Store, dem Humble Store, GameStop und anderen digitalen Stores vorbestellen. Auf Steam erscheint Red Dead Redemption 2 erst nachträglich im Dezember.

Vorsicht beim Vorbestellen:

Wir raten grundsätzlich von Vorbestellungen ab und empfehlen euch, lieber auf das fertige Spiel und den Test auf GameStar.de zu warten. Trotzdem wollten wir euch über die Boni von Red Dead 2 informieren, damit ihr notfalls wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr jetzt schon Geld ausgebt.

Was steckt in der Ultimate und der Special Edition?

Sowohl beim Vorbestellen als auch beim Kauf nach Release stehen neben der einfachen Standard-Version auch noch die Special und die Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 zur Verfügung. Die liefern noch mehr Boni, kosten aber natürlich auch nochmal eine Stange mehr Geld. Wir haben die Inhalte der beiden alternativen Versionen für euch aufgelistet:

In der Special Edition von Red Dead Redemption 2 für 75 Euro stecken die folgenden Zusatz-Inhalte für den Story-Modus:

Eine extra Bankraub-Mission und ein zusätzliches Bandenversteck

Ein extra Pferd für den Story-Modus: das schwarz gescheckte Vollblut

Ein extra Outfit für den Story-Modus: »Nuevo-Paraiso-Revolverheld«

Gameplay-Boni: Der Adlerkrallen-Talisman (sorgt für mehr Bewusstsein in der Umwelt) und die Leguanschuppe als Amulett (weniger Schaden auf dem Pferd)

Weitere Gameplay-Bossts, Geldboni und Rabatte in der Story

Kostenloser Zugang zu weiteren Waffen im Story-Modus: Volcanic-Pistole, Pump-Action-Schrotflinte und Lancaster-Varmint-Gewehr

In der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 für 90 Euro stecken noch weitere Boni für Red Dead Online:

Alle Extras aus der Special Edition

Zwei exklusive Outfits: Blackrose-Kopfgeldjäger und Copperhead-Vollstrecker

Kostenloser Camp-Stil: Überlebenskünstler

Ein extra Pferd: Schwarzfuchs-Vollblut

Kostenloser Zugang zu weiteren Waffen im Online-Modus: Volcanic-Pistole, Pump-Action-Schrotflinte und Lancaster-Varmint-Gewehr

Rangboni: Bis Stufe 25 steigt man schneller im Rang auf

Sowohl in der Standard, als auch in der Ultimate und der Special Edition bietet Red Dead 2 auf dem PC außerdem einige Neuerungen im Vergleich zur Konsolen-Variante. Noch mehr technische Infos zum Spiel findet ihr außerdem in unseren Artikel zu den Systemanforderungen von Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots der PC-Version ansehen