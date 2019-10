Ab heute kann man Red Dead Redemption 2 für PC über den hauseigenen Rockstar Games Launcher vorbestellen. Dort sind ab sofort auch die offiziellen Systemanforderungen zu finden, die sich recht genau mit den Prognosen aus der vergangenen Woche decken.

Das Western-Epos präsentiert sich beim Hardware-Hunger relativ zahm, verbraucht mit 150 GB aber eine Menge Platz auf der Festplatte - selbst für ein Open-World-Spiel.

Die Systemvoraussetzungen für RDR2

Minimum

OS: Windows 7 Service Pack 1

Prozessor: Intel Core i5 2500K oder AMD FX-6300

Speicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Geforce GTX 770 2GB oder Radeon R9 280 3GB

HDD-Speicher: 150 GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlen

OS: Windows 10 April 2018 Update

Prozessor: Intel Core i7 4770K oder AMD Ryzen 5 1500X

Speicher: 12 GB RAM

Grafikkarte: Geforce GTX 1060 6GB oder Radeon RX 480 4GB

HDD-Speicher: 150 GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Ab dem 23. Oktober werden auch Vorbestellungen im Epic Store, bei Humble und im Einzelhandel angenommen (entsprechende Preorder-Boni inklusive). Auch eine Steam-Version wird es geben, die erscheint allerdings einen Monat nach dem offiziellen PC-Release am 5. November. Warum das so ist, erklären wir in unserem Artikel zur Steam-Klausel gegen Exklusiv-Deals.

Und in ihrer Kolumne erklärt GameStar-Autorin Elena, warum sie der PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 so sehr entgegen fiebert.

Wenn ihr wissen wollt, was für ein Meisterwerk da auf uns PC-Spieler zukommt, lest den Konsolen-Test zu RDR2 von unseren Kollegen bei GamePro.