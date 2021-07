Red Dead 2: Wunderschöne Naturdoku weckt das Interesse von Rockstar

In der Spielwelt von Red Dead Redemption 2 können sich Spieler förmlich verlieren. Und das funktioniert sogar, ohne das Spiel tatsächlich selbst zu spielen, wie ein Filmemacher anhand einer selbstgemachten Dokumentation belegt.

Der YouTuber vom Kanal »8-Bit Bastard« brachte fünf rund 12-minütige Dokus heraus, die sich jeweils einer der fünf Regionen im Spiel widmen. Zu beschaulichen Szenen aus Ambarino, Lemoyne und Co. erzählt der Sprecher im Stil des großen Naturfilmers David Attenborough wissenswerte Fakten, die aus der Wirklichkeit übernommen wurden.

Etwa erfahrt ihr im ersten Teil zur Bergregion Ambarino, wie die heißen Quellen und Geysire funktionieren. Der Erzähler erklärt also, warum da eigentlich heißes Wasser aus der Erde emporschießt und was das mit Vulkanismus zu tun hat.

Hier seht ihr die erste der fünf Dokus:

Link zum YouTube-Inhalt

Wenn ihr mal auf der Suche nach einem entspannten Abendprogramm seid, können wir euch guten Gewissens das ganze Format ans Herz legen. Auf YouTube findet ihr die Episoden zu New Hanover, Lemoyne, West Elizabeth und New Austin.

Der YouTuber dürfte sich freuen, dass sich auch Rockstar Games von der Naturdoku beeindruckt zeigt. Immerhin teilten die Entwickler die Dokureihe »The Five States« mit einem Kommentar auf Twitter.

Link zum Twitter-Inhalt

"Ein Fan-Projekt, das seit Monaten in Arbeit ist: 8Bit_Bastards fünfteilige Naturdokumentation zu Red Dead Redemption 2 namens »The Five States« ist ein umfassender Einblick in die Naturphänomene des Grenzlandes."