In Red Dead Redemption 2 steckt eine Menge Content. Mehr als genug, um Spieler tage-, wochen- oder sogar monatelang an den Bildschirm zu fesseln. Doch natürlich gibt es selbst bei Spielen dieser Größenordnung Inhalte, die es nicht in das fertige Endprodukt schaffen. Und spätestens seit dem Release der PC-Version versuchen sich Dataminer immer wieder daran, die letzten Geheimnisse aus den Spieldateien von RDR2 zu kitzeln.

So zum Beispiel der Reddit-User No_Interaction4027, der im Forum zu Red Dead Redemption 2 seine Entdeckung mit der Community teilte. Er veröffentlichte Screenshots zu 13 Charakteren, die es (zumindest bis jetzt) nicht in das finale Spiel schafften. Das 14. Charaktermodell zeigt wiederum eine bereits bekannte Figur: Gangsterboss Angelo Bronte.

Und natürlich sind nicht von No_Interaction4027 aufgelisteten Charaktermodelle völlig »neu«. Dass beispielsweise Seth Briars (bekannt aus dem ersten Red Dead Redemption) mal in Red Dead Online auftauchen soll(te) ist beispielsweise schon länger bekannt. Oder dass es ein Charaktermodell zu Grace Lancing gibt, die in Red Dead Online indirekt auftritt.

Charaktere, die es nicht ins fertigen Spiel schafften

Wir liefern euch einen Überblick zu den 13 Charakteren und welche Details zu ihnen bekannt sind.

Frank Heck: Ein berühmter Revolverheld, der im fertigen Spiel nur in Büchern oder auf Zigarettenbildern erwähnt wird. Ursprünglich sollten wir in der Missionsreihe »The Noblest of Men, and a Woman« Bekanntschaft mit Heck machen.

Screenshots zu den Charakteren: Um die Modelle zu den Spielfiguren anzusehen, klickt einfach auf den folgenden Reddit-Embed:

Nicht die einzigen »fehlenden« Charaktere von RDR2: Bei den von No_Interaction4027 aufgelisteten Charakteren handelt es sich übrigens nicht um die einzigen Spielfiguren, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben. Laut dem Wiki zu Red Dead Redemption 2 gibt es beispielsweise noch Modelle für zwei Söhne von Chez Porter oder nicht weiter spezifizierte Charaktermodelle, die von Dataminern entdeckt wurden.

Was hat der Reddit-User noch herausgefunden? Zu guter Letzt verrät No_Interaction4027 in den Kommentaren unter seinem Beitrag, dass bei dem Charaktermodell von Nigel eine interessante Entdeckung machte. Ihr erinnert euch: der arme Teufel, der auf der Suche nach seinem Freund Gavin über Jahre hinweg durch die Spielwelt irrt.

No_Interaction4027 zufolge wird das Charaktermodell von Nigel selbst als Gavin bezeichnet, was eine alte Fan-Theorie zu bestätigen scheint:

Welchen gestrichenen Charakter hättet ihr gerne in Red Dead Redemption 2 gesehen? Was für zusätzlichen Content hättet ihr euch für den Singleplayer oder aber Red Dead Online gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!