In Red Dead Redemption 2 habt ihr sicher schon mal den Sheriff erschossen - und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einmal den Deputy verschont. Doch was, wenn ihr selbst auf der Seite des Gesetzes stehen und Outlaws wie Arthur Morgan und Dutch van der Linde am Galgen baumeln sehen würdet? Dafür gibt's jetzt 'ne Mod.

RDRFR tritt in die Fußstapfen der Polizei-Mod für Grand Theft Auto 5 und lässt euch in Red Dead Redemption 2 Jagd auf Gesetzeslose, Gangster und Viehdiebe machen. Allerdings soll sich das Projekt doch deutlich von der Modifikation für GTA 5 unterscheiden und beispielsweise das Sammeln von Hinweisen und Detektivarbeit mehr in den Fokus rücken.

Wann erscheint die Sheriff-Mod für Red Dead 2?

Wie das beschriebene Gameplay konkret aussehen soll, lässt sich aktuell jedoch schwer sagen, da sich die Mod von »Sam« momentan in der Entwicklung befindet und noch keinen Release-Termin hat. Eine Beta-Version soll »in den kommenden Wochen« erscheinen, während interessierte User den Entwicklungs-Fortschritt auf Discord verfolgen oder das Team auf Patreon unterstützen können.

Wie spielt sich die Sheriff-Mod für Red Dead 2?

Erste Screenshots zu RDRFR zeigen schon mal, wie die Interaktionen mit den NPCs von Red Dead Redemption 2 aussehen können, wenn der eigenen Spielfigur der Sheriff-Stern an der Brust prankt. So sollen Verdächtige befragt und/oder festgenommen werden können.

Wer keinen Bock hat, alleine durch die Prärie zu streifen, kann auch die Pflichten eines Stadt-Polizisten in Saint Denis übernehmen. Ob man auch mit anderen Gesetzeshütern zusammenarbeitet, muss sich noch zeigen, die Screenshots würden zumindest den Eindruck erwecken.

Mehr Mods zu Red Dead Redemption 2