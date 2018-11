Die Gaming-Website Trusted Reviews veröffentlichte im Februar 2018 einen Artikel, der vertrauliche Inhalte zu Red Dead Redemption 2 vorwegnahm. Dabei ging es konkret um den Online-Modus Red Dead Online, mögliche Battle-Royale-Modi und Housing-Features. Auch einige Screenshots gehörten zum Leak-Paket. Mittlerweile wurde der Artikel durch eine Entschuldigung von Trusted Reviews ersetzt - und dieses Statement bestätigt außerdem eine außergewöhnlich hohe Wiedergutmachungszahlung.

Über eine Million Pfund zahlt die Gaming-Seite. In Übereinkunft mit Take-Two und Rockstar wird die Summe für gute Zwecke eingesetzt, die vom Red-Dead-Publisher ausgewählt wurden. Die Entschuldigung von Trusted Reviews lautet wie folgt:

"Am 6. Februar 2018 veröffentlichten wir einen Artikel auf Basis eines vertraulichen Firmendokuments. Wir hätten wissen müssen, dass es sich hier um Informationen unter Verschluss handelt und den Text nicht an die Öffentlichkeit tragen dürfen. Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen bei Take-Two und werden so eine Aktion niemals wiederholen. Wir haben außerdem zugestimmt, über eine Millionen Pfund für wohltätige Zwecke zu spenden. Take-Two entscheidet über die konkreten Spendenempfänger."