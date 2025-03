»Du musst uns nicht anlügen« - Freunde des Hauptdarstellers von Red Dead 2 dachten, er sei einfach arbeitslos

Roger Clark arbeitete so lange an Red Dead Redemption 2, dass seine Freunde es ihm nicht mehr glaubten.

Red Dead Redemption 2 ist für seine teils schon absurde Liebe zum Detail bekannt: Von sich realistisch biegenden Ästen bis zu in der Kälte schrumpfenden Pferdehoden, die Entwickler haben wirklich an fast alles gedacht.

Aber auch bei der Präsentation der tragischen Western-Geschichte hat man keine Mühen gescheut, weshalb auch Arthur-Sprecher Roger Clark ganze fünf Jahre an dem Spiel mitgewirkt hat. Selbst die Freunde des Schauspielers glaubten deshalb irgendwann nicht mehr, dass er wirklich an einem geheimen Videospiel arbeiten würde.

Du musst keine Lügen erfinden

Selbstverständlich durfte Clark während all dieser Zeit kein Sterbenswörtchen darüber verlieren, dass er an Red Dead Redemption 2 arbeitet. Und nachdem er schon Jahre mit seinem geheimen Projekt verbracht hatte, kamen irgendwann Zweifel auf, wie Clark bei einem Auftritt sichtlich amüsiert berichtet:

Als ich den Job annahm, erzählte ich meinen Freunden, dass ich an diesem wirklich coolen Videospiel arbeiten würde, aber nichts darüber erzählen dürfte. [...] Und dann verging ein Jahr, dann zwei Jahre und sie fragten mich: Arbeitest du immer noch an dem Spiel, über das du nicht reden darfst? Und ich sagte: Ja.

Von dieser Geschichte waren Clarks Freunde aber nach vier Jahren wohl nicht mehr wirklich überzeugt, denn sie antworteten schließlich:

Weißt du Roger, es ist okay, wenn du keine Arbeit findest. Du musst keine Lügen erfinden.

8:33 Red Dead Redemption 2 - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte - Video: 20 wahnsinnige Details, die niemand vermisst hätte

Dass Clarks Freunde Zweifel anmeldeten, ist kein Wunder: Schließlich steckte Rockstar unglaublich viel Mühe in den Auftritt von Arthur Morgan.

So wurde zum Beispiel jedes Gespräch auf dem Pferderücken in zwei Versionen aufgenommen: Wenn Arthur sich in der Nähe des Gesprächspartners befindet, redet er in normaler Lautstärke. Ist er weiter entfernt, schreit er hingegen. Außerdem spricht Arthur männliche und weibliche Pferde unterschiedlich an.

All diese Details bedeuten zusammengenommen natürlich erheblichen Mehraufwand. Insgesamt hat Roger Clark laut eigener Aussage etwa 250.000 Dialogzeilen aufgenommen. Er hatte also einen guten Grund, jahrelang in der Versenkung zu verschwinden.

Clarks außergewöhnliche Leistung bei der Verkörperung von Arthur Morgan wurde dann auch belohnt: Bei den Game Awards 2018 gewann er den Preis in der Kategorie Performance für seinen Auftritt in Red Dead Redemption 2. Als tragischer Held bleibt er bis heute außerdem vielen Spielerinnen und Spielern in Erinnerung. Welchen Versprecher Clark allerdings bis heute bereut, lest ihr in der obigen News.