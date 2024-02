Red Dead Redemption 2: Ja, 100 Haarwuchsmittel zu trinken hat einen gewaltigen Effekt

Ein YouTuber bringt Arthur Morgan in eine haarige Angelegenheit.

Red Dead Redemption 2 ist auch fünf Jahre nach Release noch äußerst beliebt. Erst im November 2023 hat das Western-Epos dank Black Friday bzw. Herbst Sale auf Steam seinen Spieler-Rekord mit über 77.000 gleichzeitig aktiven Revolverhelden auf einen neuen Bestwert gehievt. Laut SteamDB schafft es das Open-World-Spiel von Rockstar auch weiterhin, konstant über der Marke von 30.000 Spielern zu bleiben.

Bei solch einer aktiven Community gibt es natürlich auch Unmengen an kreativen Köpfen, die immer mal wieder mit den wildesten Ideen für das Actionspiel ankommen und sie direkt im Spiel umsetzen, damit es die anderen Fans nicht versuchen müssen.

Als Testperson fungiert dabei stets Hauptfigur Arthur Morgan, der nun für das Projekt eines YouTubers etwas zu viel Haarwuchsmittel schlucken musste.

Arthur hat die Haare schön

Für ein Community-Video ist YouTuber Nestan auf die Idee gekommen, Arthurs Haarwuchs zu testen, indem er ihm zunächst seinen Kopf kahl rasiert und anschließend 100 Flaschen Haarwuchsmittel verabreicht.

Anschließend startet er mit Arthur - zunächst noch mit Glatze - eine Konversation mit seinem Kollegen Uncle. Während der Szene passiert es dann: Als der kahle Arthur seine Aufmerksamkeit drei Frauen zuwendet, zeigt das Haarwuchsmittel seine hundertfache Wirkung: Innerhalb von Sekunden schießt ein Urwald von Haaren aus Arthurs Kopf und Gesicht!

Seht in Nestans Video selbst - haarig wird’s bei Minute 01:00:

Community reagiert mit den lustigsten Vergleichen

Während der plötzliche Haarwuchs Arthurs Gesprächspartnern anscheinend nicht auffällt, gibt es dafür unter dem bereits über eine Millionen Mal aufgerufenen Video umso mehr Reaktionen aus der Community.

So schreibt der User Mad1Caster in seinem Top-Kommentar: Liebe es, wie er sofort zu altern anfängt, eine Sekunde nachdem er damit beginnt, mit den Mädels zu sprechen.

Auch blitzwinger999wright6 vermutet, dass die holde Weiblichkeit an Arthurs Haarwuchs-bedingtem Alterungsprozess schuld ist: Schon verrückt, wie dich ein 0,5-Sekunden-Gespräch mit Karen um 20 Jahre altern lässt.

User awoodenkiwitoy6293 findet hingegen, dass Arthur einfach anders gebaut ist:

Wisst ihr, eigentlich führt starkes Rauchen zu erheblichem Haarausfall. Aber Arthur wächst einfach sofort eine volle Haarpracht und ein Bart, sobald eine Zigarette seinen Mund berührt. Er ist einfach anders gebaut, um es milde auszudrücken.

Wenn ihr noch weitere Reaktionen auf diese haarige Angelegenheit lesen möchtet, könnt ihr ja unter dem YouTube-Video mal die Kommentare durchscrollen.

Spielt ihr gerade zum ersten Mal Red Dead Redemption 2 oder seid ihr bereits eingefleischte Cowboys? Wenn ihr vielleicht schon im nächsten Durchlauf seid oder mehrere hinter euch habt - welche neuen Details sind euch ins Auge gefallen, die ihr davor noch verpasst habt? Was gefällt euch an Rockstars Western-Actionspiel besonders gut? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!