Für ein 14 Jahre altes Spiel läuft Red Dead Redemption auf Steam ganz ordentlich

Vierzehn Jahre nach dem initialen Release erscheint das Cowboy-Epos auch für PCs auf Steam.

Böse Zungen könnten behaupten, dass manchmal der Name Rockstar Games ausreicht, um ordentlich die Verkäufe anzukurbeln. Erscheint dann auch noch ein heißgeliebtes Actionspiel nach 14 Jahren erstmals für den PC, rechnen viele mit einem Erfolg. Aber stellt sich der auch ein?

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Schnell zu den Highlights:

Red Dead Redemption

10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

14 Jahre mussten Fans warten, bevor Red Dead Redemption nach dem 2010er Konsolen-Release auch für PCs herauskommt. Selbst das schien eine Zeit lang unwahrscheinlich. Wer sich erinnert: Auch beim Nachfolger Red Dead Redemption 2 stand lange Zeit in den Sternen, ob es überhaupt für PC kommen würde.

Dass Rockstar sich die Mühe gemacht hat, dürfte sich für alle Seiten gelohnt haben. Spätestens aber seit dem desaströsen Release der GTA Trilogy lohnt es sich, einen genaueren Blick insbesondere auf Re-Releases zu werfen.

Zum Glück erscheint Red Dead Redemption samt Undead Nightmare in einem wesentlich besseren technischen Zustand als die kaputten GTA-Remaster. Entsprechend gibt es auch kaum unzufriedene Käuferinnen und Käufer auf Steam, wie sich an 92 Prozent User-Zustimmung zeigt.

Übrigens geben die Steam-Verkaufscharts keinesfalls ein vollständiges Bild der PC-Verkäufe ab. Red Dead Redemption wird nämlich zusätzlich noch über den Rockstar Games Launcher vertrieben. Dennoch ist der zehnte Platz der wöchentlichen Steam-Bestseller ein ordentlicher Wert.

Remake, Remaster oder schnöder Port? Was ihr von Red Dead Redemption auf dem PC erwarten könnt und was nicht, lest ihr im GameStar-Test:

Red Dead Redemption im PC-Test Fast schon ein Remaster und zwar ein sehr gutes von Peter Bathge

Die kompletten Top 10 auf Steam

Auch erwähnenswert: Dragon Age: The Veilguard mausert sich für Bioware zum Erfolg auf Steam. Monster Hunter Wilds konnte durch seine Open Beta viele Spielerinnen und Spieler von Vorverkäufen überzeugen. Und niemand konnte in der Vorwoche dem jährlichen Call of Duty das Wasser reichen.

Jetzt seid ihr gefragt: Spielt ihr selbst gerade Red Dead Redemption zum ersten Mal auf dem PC? Wie fällt euer Eindruck vom Remaster-ähnlichen Re-Release aus? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen, Anmerkungen und Erlebnisse.