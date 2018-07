Zeitgleich mit der Remastered-Version für PS4 und Xbox One erscheint auch auf Steam die Re-Mars-tered-Fassung zu Red Faction: Guerrilla. Besitzer des Originals erhalten sie kostenlos, alle anderen können aktuell für rund 10 Euro (und sonst rund 20) bei Steam und GOG zuschlagen. Das Original gibt es dann gratis dazu.

Das Remaster bringt bessere Grafik, samt neuer Texturen und Grafik-Features mit. Letztere sollen als Basis für neue Karten dienen. Außerdem wurden Schatten- und Lichteffekte verbessert, sowie nativer 4K-Support hinzugefügt. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch über die Bildergalerie und im Trailer unter der News verschaffen.

Remaster, Reboot oder Remake: Erklär-Video - Wo liegt der Unterschied?

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered - Screenshots ansehen

Im Shooter Red Faction Guerrilla lehnen wir uns 50 Jahre nach dem ersten Red Faction als Bergbauarbeiter auf dem Mars gegen das Terror-Regime der Earth Defense Force auf. Wir schließen uns den Rebellen an und dürfen alles auf dem roten Planeten zerstören, was nicht niet und nagelfest ist. Dank der physikbasierten Zerstörungs-Engine sprengen wir alles von der Straßensperre, bis zur Fabrik - jetzt auch in deutlich schönerer Optik. Im Test vergaben wir eine Wertung von 83% für die ursprüngliche Version.