Wie ein Nutzer aus dem Metacouncil-Forum per Screenshot festgehalten hat, ist offenbar ein neues Red Faction geleakt. Auf der US-Webseite des Screenshot- und Foto-Tools Nvidia Ansel war bei der unterstützten Spielen auch ein Spiel mit dem Titel Red Faction: Evolution gelistet, das bislang noch nicht angekündigt wurde.

Ansel ist ein Werkzeug von Nvidia, das unter anderem 360-Grad-Screenshots in Spielen ermöglicht, die sich damit auch bearbeiten lassen. Auf der offiziellen Webseite findet sich eine Liste mit den unterstützten Spielen. Während Red Faction: Evolution auf der deutschen Seite überhaupt nicht aufgetaucht ist, war es auf der US-Version der Seite kurz gelistet.

Das letzte Red-Faction-Spiel (ein Third-Person-Shooter) erschien mit Red Faction: Armageddon 2011 und ist damit schon eine Weile her. Allerdings wurde im Juli 2018 mit Red Faction Guerilla Re-Mars-tered ein Remaster des dritten Teils für PS4 und Xbox One veröffentlicht, das die Reihe wieder ins Gespräch brachte. Später folgte ein kostenloses Update für Besitzer der originalen PC-Fassung.

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered - Screenshots ansehen

Als Publisher beim Red-Faction-Remster zeichnete THQ Nordic verantwortlich, da die Rechte an Red Faction seit der Auflösung von THQ bei THQ Nordic AB liegen. Das Unternehmen besitzt oder vertreibt mittlerweile über 100 Marken. Laut des letzten Finanzreports befinden sich davon gerade 80 neue Spiele in Entwicklung, wovon 48 unangekündigte Projekte sind. Dass eines davon Red Faction: Evolution sein könnte, erscheint also nicht unwahrscheinlich.

Mehr hören wir womöglich schon nächsten Monat auf der E3 2019, da THQ Nordic AB mindestens zwei Neuvorstellungen angedeutet hat. Erst kürzlich kaufte THQ Nordic AB das deutsche Gothic-Studio Piranha Bytes, das laut einem Antrag auf Fördermittel gerade an Elex 2 arbeitet.

»Piranha Bytes hat immer polarisiert«: Gothic-Entwickler will sich nach THQ-Übernahme nicht verbiegen

Worum es bei Red Faction: Evolution gehen könnte und was genau uns spielerisch erwartet, ist nicht bekannt, da außer dem Namen nichts online aufgetaucht ist. Bislang war als Studio Volition (Saints Row) für die Reihe verantwortlich. Das Studio könnte theoretisch an einem neuen Red Faction arbeiten, da ihr letztes Spiel - Agents of Mayhem - 2017 veröffentlicht wurde.

Allerdings hat Deep Silver (die zu THQ Nordic AB gehören) auch Neuigkeiten zu Saints Row angekündigt, was eher auf einen neuen Ableger dieser Reihe vom Studio hindeutet. Auch der könnte zur E3 2019 angekündigt werden und das zweite Projekt sein, von dem THQ Nordic AB gesprochen hat.

Subscribe to the Official Saints Row YouTube channel so you don't miss a thing... we have exciting things ahead for the Saints, you don't want to miss out!



Get notified on announcements, new trailers and great video content - https://t.co/lhqvPTbAQY pic.twitter.com/rGg0TGsDNN