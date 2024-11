Drei Jahre nach dem Release-Fiasko hat Rockstar die GTA Trilogy jetzt doch noch repariert

Drei Klassiker der Spielegeschichte bekamen vor drei Jahren eine fast schon peinliche Neuauflage. Jetzt hat Rockstar das Problem wohl gefixt.

Erst einmal unglaublich, dass der Release der GTA Trilogie schon drei Jahre her ist, aber viel wichtiger: Sie funktioniert jetzt endlich! Völlig ohne großen Glanz oder Glorie hat Rockstar am 12. November einen neuen Patch für GTA: The Trilogy - The Definitive Edition veröffentlicht, und siehe da, plötzlich fühlt es sich nach einem wirklich lohnenswerten Produkt an.

Der Patch 1.112 wurde für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht und liest sich enorm unspektakulär. Laut der offiziellen Patch Notes wurden nur zwei Dinge behoben:

Zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Klassischer Beleuchtungsmodus, der die Optik und das Flair des Himmels der ursprünglichen Spiele wiederherstellt, wurde hinzugefügt.

Das ist, mit Verlaub gesagt, die Untertreibung des Jahres. Denn in diesem Patch stecken derart viele Verbesserungen, dass sich die Trilogie jetzt endlich rund anfühlt. Beim Release wimmelte es noch vor Bugs, Verschlimmbesserungen und die Versionen hatten eine katastrophale Performance. Jetzt scheint vieles davon bereinigt.

Das hat der Patch 1.112 geändert

Aus den offiziellen Patch Notes gehen zwar keine Details hervor, doch Fans von GTA haben bereits munter jede Menge Neuerungen hervorgekramt. Auf X teilen User wie Synth Potato oder TJGM ihre Funde mit der Öffentlichkeit, auch der YouTube ZacCoxTV hat alles in einem Video zusammengefasst. Hier eine Liste der aktuell bekannten Neuerungen aus Patch 1.112:

Es gibt wieder mehr Nebel und richtige volumetrische Wolken, die einerseits schick aussehen, aber auch verhindern, dass man weiter gucken kann, als man sollte.

In GTA 3 und Vice City könnt ihr jetzt rennen, während ihr mit einer Schrotflinte oder einem Sturmgewehr rumballert.

Viele Animationen wurden repariert. CJ hat keinen Buckel mehr, wenn er Fahrrad fährt und kippt sich seine Soda jetzt in den Mund statt durch die Stirn.

Die Fenster der Städte sind nicht länger durchsichtig, was im Remaster für viele Probleme sorgte und schlecht umgesetzt war. Stattdessen sehen sie wieder aus wie im Original.

Zwischensequenzen könnt ihr jetzt problemlos pausieren.

Claude aus GTA 3 kann wie im Original Leuten jetzt wieder den Mittelfinger zeigen.

Die wohl wichtigste Änderung betrifft aber das Licht. Der klassische Beleuchtungsmodus sorgt dafür, dass die Neuauflagen wieder genau die gleiche Atmosphäre versprühen, die für viele die Originale auszeichnen. In San Andreas könnt ihr also jetzt wieder die eher stilisierten Himmel sehen, die mal grell Orange oder auch Lila sein können.

Dieser Beleuchtungsmodus wurde mit dem Release der Mobile-Versionen in die Spiele gebracht und sorgte dort für haufenweise lobende Worte. Also ja, absurderweise sieht die PC- und Konsolen-Version jetzt genauso gut aus wie auf dem Smartphone. Wer hätte gedacht, dass wir den Satz mal schreiben.

Ursprüngliche Entwickler aus dem Menü entfernt

Eine weitere Änderung erscheint kurios und wirkt ein wenig nachtragend. Mit dem neuen Patch wurde das Studio-Logo von Grove Street Games aus dem Hauptmenü entfernt. Das Studio war weitestgehend für die Umsetzung der Definitive Edition verantwortlich und hat auch nicht zum ersten Mal ein Spiel von Rockstar portiert.

Jetzt scheint sich Rockstar von dem Studio aber zu distanzieren, indem eben sogar der Verweis auf das Unternehmen zumindest im Hauptmenü entfernt wurde.

Ist jetzt alles gut?

Mit dem neuen Patch könnt ihr die Definitive Edition endlich recht bedenkenfrei genießen, allerdings ist weiterhin nicht alles im komplett Lot. Laut der ersten Reaktionen gibt es immer noch Baustellen, wie beispielsweise die etwas störrische Kamera. Obendrein soll der neue Patch jetzt Probleme auf dem Steam Deck verursachen. Hier wird davon berichtet, dass sich die Trilogie wohl nicht mehr starten lässt.