Release von Dragon Age: The Veilguard weiter eingegrenzt, sehr bald kommt die offizielle Roadmap

Bis zum Wiedersehen mit Harding ist es nicht mehr lange hin.

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard? Eine Frage, die sich Fans seit zehn Jahren stellen. Okay, damals war der Titel noch nicht bekannt, aber ihr wisst, was wir meinen! Die Antwort kommt sehr bald, nämlich noch in diesem Monat. Das verspricht Entwickler Bioware – und kündigt außerdem weitere Neuigkeiten an.

Release wird bald enthüllt

Immer noch steht der Release-Zeitraum »Herbst 2024«, was wohl auf Oktober oder November hinauslaufen dürfte. In einem aktuellen Finanzbericht bestätigt EA den Zeitraum erneut ausdrücklich gegenüber Investoren. Sowohl Origins als auch Inquisition erschienen im November, zudem würde man damit dem Oktober-Release von Diablo 4: Vessel of Hatred ausweichen.

Das Spekulieren hat bald ein Ende, im August wird das Datum enthüllt. Außerdem soll es weitere Einblicke ins Spiel geben, Fans hoffen vor allem auf den Charakter-Editor und Gameplay von anderen Klassen als dem bisher gezeigten Schurken.

2:03 Der erste Bosskampf in Dragon Age: The Veilguard zeigt viele Probleme auf

Bioware verspricht obendrein, auch gleich eine nicht näher beschriebene Roadmap zu enthüllen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass The Veilguard nach dem Launch DLCs bekommt – was wir ohnehin für wahrscheinlich halten, sämtliche Vorgänger wurden ja ebenfalls erweitert.

Es könnte sich allerdings auch einfach um einen Plan handeln, in dem steht, welche Teile des Spiels noch vor Release ausführlicher vorgestellt werden.

Dragon Age: The Veilguard wird ein reines Singleplayer-Spiel, soll eine kompaktere Spielwelt bieten als Inquisition und schließt mit seiner Story an die Ereignisse des Vorgängers an. Ihr braucht aber nicht unbedingt Vorwissen, das Rollenspiel soll auch für Neueinsteiger geeignet sein.

Wenn ihr euch optimal auf den lang ersehnten Release vorbereiten wollt, haben wir ein paar Tipps und spannende Infos für euch:

Dragon Age: The Veilguard stieß mit seinem ersten Reveal beim Summer Game Fest 2024 erstmal viele Fans der Reihe vor den Kopf. Im ersten Trailer dominierte ein ungewohnt comichafter Look die Szenen. Das kurz darauf gezeige Gameplay beruhigte einige erhitzte Gemüter wieder, dennoch wird spannend, wie gut die neue Ausrichtung bei Fans und Neulingen ankommt.