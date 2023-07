Remnant 2 auf Steam: Die Spielerzahlen gehen gerade durch die Decke

Remnant 2 freut sich zum Release über beeindruckende Spielerzahlen.

Mit dem Konzept einen Koop-Soulslike-Shooters wäre Remnant 2 eher ein Nischenprodukt, könnte man vielleicht meinen. Doch auf Steam lockt das Spiel zum Release ein großes Publikum an, und übertrifft den Erfolg des Vorgängers deutlich.

Wie schlägt sich Remnant 2 zum Release?

Die Spielerzahlen des Shooters können sich sehen lassen: Am frühen Morgen waren über 83.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig aktiv und wagten sich in tödliche Dimensionen vor. Zum Vergleich, bei dem Vorgänger Remnant: From the Ashes waren zum Release nur 48.000 Fans gleichzeitig online.

Der Erfolg von Remnant 2 spiegelt sich aber auch in Verkaufszahlen und Bewertungen wieder: Aktuell sitzt das Spiel auf Platz 3 der Steam-Topseller, und kann sich bereits über fast 5.000 Bewertungen freuen, von denen 81 Prozent positiv ausfallen.

Das entspricht auch beinahe dem Metascore, der aktuell bei 80 für den PC liegt. Wir haben zusammengefasst, was die internationale Presse über Remnant 2 denkt, und das Spiel natürlich auch selbst gespielt. Warum Sascha trotz technischer Probleme nach über 40 Stunden noch nicht genug von dem Shooter hat, könnt ihr gleich selbst im Test nachlesen.

Was ist Remnant 2 überhaupt?

Falls ihr den Release des Shooters nur am Rande mitbekommen habt: Remnant 2 wirft euch in ein düsteres Universum, in der die Menschheit ums Überleben kämpft. Durch ein Dimensionsportal drang eine zerstörerische Macht in unsere Welt ein, und wir müssen uns in der Folge dessen einer Vielzahl an fiesen Monstern stellen.

2:12 Remnant 2 ist da: Im Koop-Shooter spielt sich jeder Durchgang ganz anders

Wir wählen eine auf einen Kampfstil spezialisierte Klasse und begeben uns allein oder mit einem Koop-Mitstreiter in den Kampf. Dabei besuchen wir zufallsgenerierte Welten, in der ganz unterschiedliche Wesen leben, und bestreiten herausfordernde Bosskämpfe. Einen guten Eindruck vom Spiel vermittelt euch der obige Trailer.

Was haltet ihr von Remnant 2? Habt ihr vielleicht den Vorgänger gespielt, und schon über einen Kauf nachgedacht? Oder wartet ihr lieber, bis die Technik etwas runder läuft? Ist der Shooter schon in eurer Steam-Bibliothek gelandet? Wenn ihr schon gespielt habt, wie ist dann euer erster Eindruck? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!