Adventure-Mode in Remnant bringt neue Spielwelten ohne Story-Verlust

Habt ihr in Remnant schon das wortwörtliche Übel an der Wurzel gepackt und die dämonischen Baumwesen von der »Saat« in die Hölle zurückgeschickt? Oder sucht ihr einfach nach einer Möglichkeit, die Spielwelt mit ganz anderen Augen zu sehen? Welcher Gruppe ihr auch angehört, Entwickler Gunfire will euch mit zwei kommenden Updates zu Remnant: From the Ashes erfreuen.

Abenteuer-Modus

Als erstes erscheint am 12. September der von Spielern herbeigesehnte Adventure-Modus für Remnant. Dieser lässt euch jederzeit im Spiel eine Welt, also das Erde-, Rhom- oder Yaesha-Biom, neu zufällig generieren. Eure Haupt-Welt und euer Story-Fortschritt bleibt davon unangetastet. Später soll auch das Corsus-Biom zum Adventure Mode in Remnant hinzukommen.

Mehr Loot

Ihr und eure Gruppe bekommt die Möglichkeit, in zufälligen neuen Welten auf Monsterjagd zu gehen. So könnt ihr beispielsweise Waffen freispielen, die euch in eurem Haupt-Spielstand verwehrt geblieben sind.

Alle gefundenen Items sowie Charakter-Level und Eigenschaften (Traits), die ihr während einer Runde Remnant im Adventure Mode erlangt, dürft ihr behalten. Somit eignet sich ein Reroll auch dafür, ordentlich Beute zu farmen.

Ihr aktiviert den Abenteuer-Modus in Remnant, indem ihr an den Roten Kristall in Station 13 tretet und statt zu reisen die Welt-Eigenschaften auswählt. Hier ist ab dem Update-Release am 12. September der Adventure-Mode verfügbar.

Leto's Labor

Am 19. September folgt mit Leto's Lab ein neues Dungeon in Remnant: From the Ashes. Dieses kommt mit neuen Story-Schnipseln daher, die sich um einen Wissenschaftler drehen, der die Roten Kristalle erforscht hat. Das Dungeon enthält einen neuen Bosskampf und diverse kleinere Rätselmechaniken.

Mehr Story

Das Labor lief unter der Leitung des Wissenschaftlers Leto Apostolakis, der die Roten Kristalle als Portale in fremde Welten erforschte. Selbst nach Ausbruch der Saat-Apokalypse lief das Labor noch eine Zeit lang weiter, bis eines der dort praktizierten dubiosen Experimente fehlschlug. Hier können sich Spieler also erhoffen, etwas mehr zur Geschichte von Remnant: From the Ashes zu erfahren.

