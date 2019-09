Remnant schon durchgespielt? So kommt ihr ins New Game Plus

Remnant: From the Ashes ist ein ziemliches Brett, was den Schwierigkeitsgrad betrifft. Zwar findet man leicht Zugang zum Spiel, gerade die Bosskämpfe fallen aber mitunter sehr schwierig aus. Allen Hartgesottenen, die schon den letzten Endgegner besiegt haben, stellt sich die Frage nach einem New Game Plus.

Die schlechte Nachricht ist, dass es von Haus aus keinen richtigen New-Game-Plus-Modus in Remnant gibt. Auch der geplante Abenteuer-Modus ist noch nicht erschienen. Was also tun? Einfach einen neuen Charakter erstellen und alles wieder von vorn beginnen?

Nicht nötig, wenn ihr einen kleinen Trick anwendet. So könnt ihr euch euer eigenes Endgame-Plus in Remnant erschaffen.

Welt wechsele dich!

Begebt euch nach dem letzten Bosskampf in Remnant zurück zu Station 13. Tretet an den Roten Kristall, der euch zu jedem Checkpoint in der Welt schicken kann. Statt zu reisen wählt ihr hier aber Welteinstellungen und führt einen Reroll der Spielwelt in höherem Schwierigkeitsgrad durch. Nun passiert das Folgende:

die Welt wird neu generiert

die Story wird zurückgesetzt

der Loot wird neu verteilt

möglicherweise werden andere Welt-Bosse hinzugefügt

die Gegner fallen härter aus

mehr Elite-Gegner spawnen

Das ist derzeit das nächste, was an ein New Game + in Remnant: From the Ashes heranreicht.

Das dürft ihr behalten

Eure Waffen bleiben in eurem Besitz, eure Eigenschaften und Items (mit Ausnahme der Story-Items) ebenfalls. Zudem könnt ihr euer Altmetall behalten. Somit könnt ihr fast im selben Zustand wie zuvor von vorn beginnen und seht euch von Beginn an einer größeren Herausforderung gegenüber.

Diesen Trick könnt ihr übrigens jederzeit anwenden, nicht nur nach dem letzten Bosskampf in Remnant. Wenn ihr eine neue zufällig generierte Welt spielen wollt, aber euren Charakter und eure ergrindeten Waffen sowie eure Rüstungen in Remnant behalten wollt, wendet euch einfach jederzeit an den Roten Kristall eures Vertrauens in Station 13.

