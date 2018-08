Das Remake von Resident Evil 2 erscheint in Deutschland in seiner komplett ungeschnittenen Form, wie Capcom per Pressemeldung bekannt gab. Die USK gab dem Horrorspiel eine Freigabe ab 18 Jahren. Somit bekommen deutsche Fans des Genre-Klassikers das volle Paket Horror und Gore und müssen nicht etwa auf bestimmte Szenen verzichten. Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019.

Capcom - Gute Wertungen für Resident-Evil-Entwickler »wichtiger als Verkäufe«

Die europäische Sammler-Edition

Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine rund 200-Dollar-teure Collector's Edition von Resident Evil 2 für Xbox One und PS4 in den USA erscheinen wird. Bislang war aber noch nicht klar, ob auch hiesige Sammler das große Paket in der vorgestellten Form in den Läden finden können. Tatsächlich varriieren die Inhalte.

So enthält die europäische Sammler-Edition von Resident Evil 2 neben der Deluxe-Edition des Hauptspiels im Steelbook auch folgende Goodies:

»Leon S. Kennedy«-Figur (30 cm hoch)

Artbook »Bens Akte« (32 Seiten)

»Limited Edition R.P.D.«-Schlüssel

»Made in Heaven«-Anstecker

Soundtrack-CD

Poster

Deluxe-DLC-Paket mit Original-Soundtrack, den Leon-Kennedy-Kostümen Arklay Sheriff und Noir, sowie den Claire-Redfield-Kostümen Military, Noir und Elza Walker

Das alles kommt in einer schicken Sammlerbox daher. Vorbesteller bei teilnehmenden Händlern erhalten zudem zwei Ingame-»Deluxe-Waffen« namens Samurai's Edge für die beiden Protagonisten Chris und Jil. Einen Preis will Capcom zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Wenn ihr mehr zur Neuauflage des Horror-Klassikers erfahren wollt, werft mal einen Blick auf unsere Preview zu Resident Evil 2. Plus-Nutzer tauchen wie gewohnt tiefer in die Materie und bekommen unter anderem ein Interview mit Resi-Legende Yoshiaki Hirabayashi obendrauf.

