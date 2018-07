Die San Diego Comic-Con dient nicht nur dazu, herumschwirrenden Comic-Fans die aktuellsten Kinotrailer aus dem Marvel- und DC-Universum unter die Nase zu reiben, sondern auch die Videospiel-Branche nutzt die Gunst der Stunde. Capcom hat im Rahmen der Messe die verschiedenen Versionen zum Resident Evil 2 Remake vorgestellt.

Die normale Standard-Edition schlägt mit 59,99 Dollar zu Buche (Euro-Preise noch nicht bekannt) und enthält keine besonderen Extras. Etwas umfangreicher fällt da die zehn Euro teurere Deluxe Edition aus. Die zusätzlichen Inhalte beschränken sich jedoch auf Ingame-Kostüme, eine weitere Waffe und die Möglichkeit, auf den klassischen Resi-2-Soundtrack zu wechseln.

Kostüm für Leon: Arklay Sheriff

Kostüm für Leon: Noir

Kostüm für Claire: Militär

Kostüm für Claire: Noir

Kostüm für Claire: Elza Walker

Deluxe Weapon: Samurai Edge - Albert Model

Classic Resident Evil 2 Soundtrack Swap (klassischer Soundtrack)

Die Extras der Collector's Edition

Wer sein Fantum öffentlicher präsentieren will, kann zur Collector's Edition greifen. Die bietet neben des Spiels in der Deluxe Variante auch die eine 12 Zoll hohe Figur und ein Artbook. Bisher ist die mit 200 Dollar durchaus kostspielige Sammleredition nur für den amerikanischen Markt angekündigt.

Eine Community Managerin bei Capcom hat aber bereits per Twitter verlauten lassen, dass europäische Zombie-Jäger ebenfalls zur einer entsprechenden Version greifen können. Es ist allerdings noch unklar, ob die Extras der amerikanischen und europäischen Version identisch sind.

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Leon S. Kennedy (R.P.D. Version) Figur (12 Zoll hoch)

Artbook "Bens Akte" (32 Seiten)

Digitaler Soundtrack

R.P.D. (Raccoon Police Station) Renovation Design Poster

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die Neuauflage passt sich modernen Standards an, sowohl was die Grafik betrifft als auch die Kameraperspektive. Ebenso haben die Macher angekündigt, die Story im Vergleich zum Originale erweitern zu wollen und Überraschungen einzubauen.