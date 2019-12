Die Gerüchte und Spekulationen haben endlich ein Ende: Resident Evil 3 kehrt zurück. Das wurde im Rahmen der PlayStation State of Play offiziell bestätigt. Genau wie im Falle von Resident Evil 2, wird auch der dritte Teil in der RE-Engine neu umgesetzt und um neue Inhalte und modernisiertes Gameplay erweitert.

Schauplatz und Story bleiben dabei natürlich gleich, es geht erneut um Jill Valentine und ihren verzweifelten Wettlauf gegen die fleischgewordene Umbrella-Biowaffe Nemesis im zerstörten Raccoon City.

Resistance als Multiplayer-Part

Zum Release am 3. April 2020 ist aber nicht nur die Einzelspieler-Kampagne von damals an Bord, sondern auch eine ganz neue Multiplayer-Komponente, nämlich Resident Evil Resistance. Dieses asymmetrische Multiplayer-Spiel war zuvor unter dem Namen Project Resistance bekannt und ist komplett eigenständig.

Vier Spieler treten darin im Koop gegen einen fünften Teilnehmer an, der als Mastermind die Umgebung manipuliert, Fallen aufstellt und große Mutanten wie den berüchtigten Tyrant übernimmt. Das Spielprinzip erinnert an Dead by Daylight oder Evolve.

Bereits im Herbst gab es 10 Minuten aus Project Resistance zu sehen, das Gameplay stieß aber bei Resi-Fans auf viel Kritik. Resident Evil 3 erscheint zusammen mit Resident Evil Resistance in einem Paket am 3. April für PS4, Xbox One und PC via Steam.

