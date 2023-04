Resident Evil 4: Fans beschließen, Ashley ist eine Maus und sogar Capcom macht mit

Ihr fragt euch, woher die ganzen Mäusebilder zu Resident Evil 4 kommen?

Im Kontext von Resident Evil ist es alles andere absurd, dass sich Menschen in Tiere verwandeln. In Teil 6 hat sich ein Kerl immerhin in einen Dino, in eine Fliege und eine Raubkatze verwandelt! (Fragt besser nicht, wie und warum.)

Warum Ashley jetzt eine Maus ist

Ganz im Gegensatz zum fiesen Fiesling Derek Simmons kommt Ashley Graham aus Resident Evil 4 und dem Remake wesentlich besser davon. Denn viele Fans haben sich gerade darauf eingeschossen, dass Ashley eine Maus (also Moushly ) ist und produzieren dazu absolut niedliche Artworks.

Laut PCGamer hat der Trend wohl bei einer Zeichnung von Agrimmmora Ende März den Stein ins Rollen gebracht: Die Idee ist simpel, das Design einprägsam, leicht zu produzieren und bringt (offensichtlich) Fan-Herzen zum Schmelzen. Mittlerweile hat sogar Capcom Wind davon bekommen und eine ziemlich simple, aber definitiv zutreffende Reaktion dazu geteilt.

Unsere liebsten Moushly-Artworks

Doch zurück zum Thema, wir haben für euch ein paar besonders niedliche Artworks zu Ashley Moushly gesammelt, werft am besten einfach mals selbst einen Blick darauf:

Das Remake zu Resident Evil 4 ist seit dem 24. März 2023 für PC, Playstation 5 und 4 sowie Xbox Series X/S verfügbar. In unserem Test zum Spiel hat sich herausgestellt: Capcom hat aus einem Meisterwerk noch ein Meisterwerk gemacht. Dabei sind sich auch die meisten Kritiker und Fans einig.

Die wichtigsten Infos zum Thema Resi 4 bekommt ihr übrigens hier:

Was haltet ihr von dem Mously-Trend in der Resident Evil-Community? Und wie gut gefällt euch die Neuauflage des modernen Action-Horror-Klassikers ganz allgemein? Was würdet ihr euch für potenzielle DLCs des Resident Evil 4 Remake wünschen? Welches Spiel sollte Capcom eurer Meinung nach als Nächstes neu auflegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!