Eigentlich sollte die Beta zu Resident Evil Resistance bereits am 27. März starten. Nun, das ist sie auch, allerdings nur auf der Xbox One. Der Start auf dem PC und der Playstation 4 wurden überraschend auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auf Twitter nennt Capcom den Grund der Verschiebung, bleibt dabei aber ziemlich vage:

Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.