Returnal: Der Hit-Shooter von der PS5 jetzt für PC angekündigt

Returnal erscheint für PC! Und das schon ziemlich bald. Bei den Game Awards 2022 wurde der knüppelharte Roguelite-Shooter aus dem PlayStation-Sortiment im Vorprogramm angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2023 für heimische Rechner erscheinen. Viel mehr Details sind noch nicht bekannt.

Zumindest hatten die Leaks mal wieder recht. Im Folgenden lest ihr, was Returnal überhaupt für ein Spiel ist und welche wichtige Rolle es für Sony spielte.

Als Erstes zeigen wir euch aber den neuen Trailer, der die PC-Ankündigung mit etwas Gameplay ergänzt:

1:17 Returnal: Der Playstation-Hit kommt für PC

Was ist Returnal?

Die Ankündigung von Returnal für PC kommt nicht ganz unerwartet. Wie heutzutage nicht unüblich sickerten Infos über den Release im Vorfeld durch. Sony bricht außerdem seit Jahren die Exklusivität der eigens produzierten und Third-Party-Spiele zunehmend auf, wodurch Hits wie Uncharted, Horizon Zero Dawn und God of War auf den PC kamen.

Bald also auch Returnal, das zum PS5-Release im April 2021 besonders durch die hochwertige Grafik auffiel und Sony als eines der Verkaufsargumente für die neuen Konsolen diente.

Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle einer Astronautin und ballern sich durch massenweise Alien-Horden. Das Ganze ist ein Roguelite mit hohem Schwierigkeitsgrad. Häufiges Sterben ist Teil des Spieldesigns und des Genres. Ihr beginnt nach dem Tod immer wieder ganz am Anfang, werdet aber mit der Zeit durch bessere Waffen, Fähigkeiten und Co. immer stärker.

7 9 Returnal für PlayStation 5 Warum dieses Spiel niemand anders entwickeln konnte

Returnal ist besonders von technischer Seite ein mächtiges Spiel. Kein Wunder, so als Aushängeschild der (relativ) neuen PlayStation 5. Im obigen Report sprachen wir mit den Entwicklern von Housemarque, dort erfahrt ihr mehr über die bewegte und erfolgreiche Entwicklungsgeschichte von Returnal.

Freut ihr euch über die PC-Ankündigung von Returnal? Oder habt ihr das Spiel schon auf PS5 gespielt? Wie waren eure Erfahrungen? Schreibt es gerne in die Kommentare!