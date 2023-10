Modern Warfare 3 wird endlich komplett und bis ins Detail vorgestellt: Im Rahmen der CoD Next werden Multiplayer, Zombies und die neue Warzone-Map gezeigt.

Wir begleiten das Event mit unserem GameStar-Liveticker – so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und habt alle Infos sofort und übersichtlich zur Verfügung.

Multiplayer

Warzone

Zombies

20:36 Uhr

Wir melden uns für heute ab, vielen Dank fürs Einschalten! Oberhalb findet ihr jetzt einen schnellen Recap des heutigen Abends.

20:20 Uhr

Neue exklusive Perks nur für Warzone:

Shrouded: Rauchgranate wird automatisch ausgelöst, wenn man down geht.

Irradiated: Schnelleres Movement und weniger Schaden im Gas/Todeszone.

Resolute: Schnelleres Movement, sobald man Schaden durch Kugeln nimmt.

20:17 Uhr

Anfang 2024 wird es Ranked auf Urzikstan in Warzone geben.

20:11 Uhr

In seltenen Fällen landet ihr in einem Nacht-Gulag und müsst mit Nachtsicht kämpfen:

20:08 Uhr

Urzikstan wird von Spielern stark mit Verdansk verglichen. Hier einige der wichtigsten Orte im Überblick:

Bestätigt in Warzone sind:

ADS (Waffe anlegen) im Slide

Tac-Stance aus dem Multiplayer

150 HP plus Panzerplatten

Gulag im klassischen 3-Lane-Design

Neue Perks

Ghost funktioniert nur in Bewegung

Gasmaske wird manuell benutzt

Stim-Spritze gibt einen Movement-Boost

20:00 Uhr

Das neue Movement-System und alle Änderungen im Multiplayer von MW3 (wie die Minimap) werden für Warzone übernommen. Nach der Integration werden Urzikstan, Ashika Island und Vondel spielbar sein.

19:54 Uhr

Endlich ist Warzone an der Reihe. Als Entwickler sitzt hier wieder Raven am Steuer. Im Zentrum steht die neue Map namens Urzikstan. Release ist noch 2023, wenige Wochen nach dem Launch von MW3.

Eine Besonderheit: Es gibt einen fahrbaren Zug und vertikale Zip-Lines zwischen Gebäuden, um schnell von A nach B zu kommen.

19:27 Uhr

Der erste Trailer mit Gameplay zu Zombies wird gezeigt. Der Koop-Modus ist in einer Open World angesiedelt, die von Untoten und Monstern beherrscht wird und zugleich die neue Warzone-Map darstellt.

Je näher ihr der Mitte der Map kommt, umso tödlicher wird es. Spieler müssen allein oder im Team Story-Misisonen und Sidequests erfüllen und lebendig entkommen. Bis zu 24 Teilnehmer in 6er-Squads sind möglich. Hier der Debüt-Trailer:

2:21 CoD MW3 enthüllt den Zombie-Modus und er ist erstmals Open World

19:13 Uhr

Neue Ausrüstung bestätigt:

Breacher-Drohne: Fliegt in Wurfrichtung, explodiert bei Feindkontakt ACS: Erobert Missionsziele wie Flaggen autonom Mosquito: Überwacht ein Gebiete aus der Luft und greift Gegner an

19:06 Uhr

Neben Standards wie TDM, Kill Confirmed & Co. sind neue Modi an Bord:

Cutthroat ist eine Variante von Gunfight, allerdings mit drei Teams á drei Spieler. Jeder Teilnehmer hat nur ein Leben pro Runde und man kann Teamkollegen am Boden wiederbeleben.

ist eine Variante von Gunfight, allerdings mit drei Teams á drei Spieler. Jeder Teilnehmer hat nur ein Leben pro Runde und man kann Teamkollegen am Boden wiederbeleben. War Mode ist ein Comeback aus CoD WW2 im 6vs6-Format. Angreifer müssen einen Panzer zu einem Stützpunkt eskortieren, die Verteidiger müssen ihn stoppen.

0:19 CoD MW3: Das Comeback des War Mode im Schnelldurchlauf

18:59 Uhr

Der Gunsmith wird um einen neuen Aspekt erweitert: Aftermarket Parts. Dabei schaltet ihr nach dem finalen Waffen-Level per Challenge einen neuen Slot frei, der die Waffe komplett verändert.

Mit einem sogenannten Conversion Kit bekommt eure Waffe dann eine neue Rolle - zum Beispiel wird eine Pistole zum SMG mit Dauerfeuer-Option oder ein schwerfälliges MG zur Bullpup-Waffe mit hoher Mobilität.

18:53 Uhr

In der Mitte von Season 1 (also Ende 2023 oder Anfang 2024) wird Ranked eingeführt. Verantwortlich für Ranked ist erneut das Studio Treyarch (Black Ops: Cold War).

18:41 Uhr

Erster Blick auf den Gunsmith und das Waffenmenü in MW3:

18:34 Uhr

Neue Mechanik Tac-Stance: MW3 führt eine neue Art des Zielens mit der Waffe ein, die einen Mittelweg zwischen dem Schießen aus der Hüfte und ADS (also das Anlegen der Waffe übers Visier) darstellt:

0:47 CoD MW3: Die neuen Mechaniken im Multiplayer im Schnelldurchlauf

Dabei wird die Waffe leicht gedreht und schießt etwas präziser als beim Hüftfeuer, der Spieler bleibt aber zugleich mobiler als im ADS. Dies soll ideal zum Rushen von Objectives sein.

18:27 Uhr

Bestätigt: Die klassische Minimap und Map Voting sind zurück. Damit werden zwei wichtige Wünsche der Community erhört. Außerdem wurde die TTK im Vergleich zum Vorgänger leicht erhöht: »Wir wollen, dass Spieler unter Beschuss etwas Zeit zum Reagieren haben«, so die Macher.

18:22 Uhr

Der Preload der Beta für PlayStation-Spieler hat jetzt begonnen. Die Größe beträgt rund 25 GB, wobei rund 80 GB für das Call of Duty HQ dazukommen (fällt weg, wenn ihr MW2 oder Warzone installiert habt).

18:11 Uhr

Das Entwicklerteam spricht zunächst über den Multiplayer. Durch die Übernahme der Waffen aus MW2, soll das Arsenal das größte in der MW-Geschichte sein. Man sei sehr stolz auf die 16 Map-Remakes von 2009 im 6vs6-Format.

Dazu kommt Ground War, ein 3v3v3-Variante namens Cutthroat und der War Mode. Dort kämpfen Angreifer gegen Verteidiger um eine lineare Abfolge von Objectives, ähnlich wie Rush in Battlefield.

18:02 Uhr

Es geht los mit einem Rückblick auf 20 Jahre CoD-Geschichte. Berüchtigte Momente aus den Kampagnen von Modern Warfare, Black Ops & Co. wechseln sich mit großen Gameplay-Momenten aus dem Multiplayer und Warzone ab:

Es folgt der Reveal-Trailer zum MW3-Multiplayer

17:50 Uhr

In wenigen Minuten geht's los. Nicht vergessen: Ab 18 Uhr streamen wir live aus LA!

17:12 Uhr

Neue geleakte Loadout-Gegenstände in MW3:

EMD Grenade: Streut Tracker im Explosionsradius, die Gegner auf der Minimap markieren.

Scatter Mine: Bringt kleine Minen im Zielgebiet aus, die bei Feindkontakt explodieren.

Breacher Drone: Ferngelenkte Drohne, die bei Feindannäherung oder Einschlag detoniert.

Thermobaric Grenade: Granate mit großem Explosionsradius, Stun-Effekt und Feuerschaden.

ACS: Gerät zum automatischen Einnehmen von Punkten und Hacken von feindlichen Items.

Medbox: Kiste zur Versorgung von verbündeten Spielern mit Heilung.

Comm-Scrambler: Blockiert feindliche Killstreaks, Sensoren und UAV-Aufklärung im Radius.

16:17 Uhr

Erste Expertenmeinungen von der CoD Next in den USA schlagen auf - und klingen sehr positiv! Der Streamer und CoD-Profi FaZe Swagg schreibt etwa auf X (früher Twitter): »Wir sind sowas von zurück.«

Und der Betreiber der Fan-Seite ModernWarzone bestätigt: »Die Stimmung nach dem Spielen auf der CoD Next ist sogar noch besser als nach dem allerersten Playtest vor einigen Monaten.«

Offenbar kommt MW3 bei den Influencern vor Ort deutlich besser an als Modern Warfare 2.

15:29 Uhr

Die fünf Maps der MW3-Beta stehen jetzt fest: Favela, Estate, Skidrow, Rust und (in der zweiten Woche) Highrise sind spielbar.

14:58 Uhr

Heute wird die neue Warzone-Map enthüllt - und es ist ganz sicher nicht das Comeback von Verdansk. Was erhofft ihr euch von der neuen Karte? Hofft ihr auf dichten Dschungel, große Städte oder weite Wüstenlandschaft? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

13:48 Uhr

Damit ihr in Sachen Maps up to date seid: MW3 bringt alle 16 Maps aus dem ursprünglichen Modern Warfare 2 von 2009 als Remaster zurück - darunter Highrise, Terminal, Afghan, Favela, Estate und so weiter.

Schaut euch an, wie die Klassiker jetzt aussehen:

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Die Remaster-Maps 2023 ansehen

Vier weitere Maps kommen zum Launch neu dazu (eine davon für den War Mode der aus CoD WW2 zurückkehrt), in Season 1 und Season 2 erscheinen dann jeweils nochmal drei neue Multiplayer-Maps für den 6vs6-Modus.

13:16 Uhr

Falls ihr euch fragt, welche neuen Waffen dieses Jahr rauskommen (und ins Warzone-Arsenal wandern) - wir haben da schon mal was vorbereitet:

CoD 2023 Alle neuen Waffen in MW3 und ihre realen Vorbilder von Philipp Elsner

12:50 Uhr

Zeit für eine wichtige Frage an euch!

12:35 Uhr

Großer Leak im Vorfeld: In den Dateien der Beta wurde das neue Perk/Gear-System entdeckt. Jeder Operator hat demnach die vier Slots Gloves (Handschuhe), Boots (Stiefel), Gear (Ausrüstung) und Vests (Weste) zur Verfügung. Optionen sind beispielsweise:

Handschuhe

- Quick Grip Gloves: Schneller Waffenwechsel

- Scavenger Gloves: Munition einsammeln

- Commando Gloves: Nachladen im Sprint

Stiefel

- Lightweight Boots (Movement & Schwimmen beschnleunigt)

- Climbing Boots (schnelleres Klettern, weniger Fallschaden)

- Stalker Boots (Bewegung beim Zielen verbessert)

- Tactical Pads (größere Slide-Reichweite und Zielen im Slide)

- Covert Sneakers (keine Schrittgeräusche)

Ausrüstung

- EOD Padding (weniger Schaden durch Explosionen & Feuer)

- Tac Mask (Resistenz gegen Flashbangs, Stuns, Gas, EMP, Schock)

- Mission Control (Kosten für Kill-/Scorestreaks reduziert)

- Bone Conduction (Schritte und Schüsse besser hörbar)

- LR Detector (warnt vor Strahlung und Lasern)

- Ghost Camo (Schutz vor UAVs in Bewegung)

Westen

- Gunner Vest (Mehr Startmunition, schneller nachladen)

- Engineer Vest (markiert feindliches Gerät durch Wände)

- Infantry West (Taktik-Sprint häufiger und länger)

12:11 Uhr

Wir haben übrigens bereits im Vorfeld analysiert, wie CoD MW3 ganz gezielt mit den Sehnsüchten von Fans und Veteranen der Serie spielt. Und warum das eine Chance und ein großes Risiko zugleich ist.

11:59 Uhr

Der Multiplayer-Trailer sorgt schon mal für die richtige Stimmung (und zeigt ein paar neue Details wie den EMP-Killstreak):

2:02 CoD MW3 zeigt im ersten Trailer zum Multiplayer vor allem eines: Nostalgie pur

11:13 Uhr

Wer spricht denn da? Heute hat Phil im GameStar-Liveticker das Steuer in der Hand!