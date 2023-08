Neue Warzone-Map in MW3: Was wir über die Karte für Battle Royale wissen

Call of Duty Modern Warfare 3 rückt näher – und damit auch eine neue Warzone-Integration. Die beschert uns wohl auch eine neue Map für das Battle Royale, die sich sogar schon vor Release begutachten lässt. Wir tragen in dieser Übersicht alle Infos und glaubhaften Leaks zusammen.

Was ist über die neue Warzone-Map bekannt?

Offiziell noch so gut wie gar nichts. Wie CharlieIntel berichtet, wurde lediglich bekannt gegeben, dass der Zombie-Modus von MW3 auf der gleichen Map spielt wie Warzone. Da dieser Spielmodus direkt zum Release von MW3 verfügbar sein wird, könnt ihr euch darin die neue Battle-Royale-Karte also schon mal anschauen.

Wann kommt die neue Warzone-Map?

Der Release-Termin wurde noch nicht enthüllt, einige Insider glauben, dass es zum Start von der neuen Season 1 (dann mit MW3) soweit ist. Die soll am 6. Dezember 2023 beginnen – auch das ist bisher aber nicht offiziell bestätigt.

MW3 selbst erscheint am 10. November 2023. Eine Übersicht zu allen vorherigen offenen Betas findet ihr hier:

Kommt Verdansk zurück?

Ja, zumindest in der Kampagne von MW3 kehren wir nach Verdansk zurück, wie auch schon im großen Gameplay-Reveal zu sehen war. Die fiktive Stadt bildete die allererste Map von Warzone und wird seit ihrem endgültigen Abschied zugunsten von Caldera und Al-Mazrah von vielen Fans vermisst.

1:59 CoD Modern Warfare 3 macht einen auf Far Cry und zeigt Sandbox-Einsätze in der Kampagne

Allerdings wird Verdansk wohl nicht die neue Warzone-Map – auch wenn manche spekulieren, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt doch noch eingebaut wird. Vielleicht als zweite Option neben der ganz neuen Map.

Was verraten Leaks?

Laut dem Warzone-Experten Metaphor soll die Map urban geprägt sein und sich damit deutlich von Caldera unterscheiden. Außerdem soll sie sehr groß ausfallen und ausreichend Platz für bis zu 150 Spieler im Battle Royale bieten. Mindestens zwei bereits bekannte Multiplayer-Maps (Countdown und Overwatch) sollen in die neue Warzone-Karte integriert sein.

Der bekannte Streamer JGOD hat ein Video veröffentlicht, in dem er diesen Leak bestätigt - er hat den Gameplay-Reveal genau unter die Lupe genommen und will darin klare Hinweise gefunden haben.

Wann kommen weitere Infos?

Bei der anstehenden CoD Next, einem regelmäßigen Event, wollen die Entwickler über die Zukunft von Warzone sprechen. Wir gehen stark davon aus, dass dort auch die neue Map thematisiert wird. Die CoD Next findet am 5. Oktober 2023 statt, ihr könnt bei Twitch und YouTube live zuschauen.

Freut ihr euch auf eine neue Map für Call of Duty: Warzone? Hofft ihr bis heute auf eine Rückkehr von Verdansk oder haben euch die Nachfolger viel besser gefallen als das Original? Habt ihr bestimmte Wünsche an die neue Karte, vielleicht was das genaue Setting oder den Umfang angeht? Schreibt es uns gern in die Kommentare.