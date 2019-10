"Revenant": Neue Hinweise in Apex Legends auf den nächsten spielbaren Charakter nach Crypto

Season 3 von Apex Legends hat begonnen, Crypto ist als neue Legende im Spiel und zudem gibt es eine neue Map. Manchen Spielern ist das aber nicht genug: Schon jetzt richten einige Dataminer ihren Blick auf zukünftige Inhalte von Respawn. Dabei wurde möglicherweise bereits die nächste Legende bestätigt.

Ein Dataminer namens That1MiningGuy hat ein Foto von einem angeblichen Design-Dokument auf Twitter geteilt. Darauf sieht man neben Crypto noch weitere Legenden, die für die Zukunft geplant sein könnten, darunter auch »Revenant«. Seinem Bild nach handelt es sich um einen Roboter wie Pathfinder.

Der Name Revenant ist bereits in der Vergangenheit öfter gefallen, zuletzt etwa im Rahmen des kommenden Halloween-Events. Die Gerüchte um Revenant wurden nun weiter angeheizt, nachdem Game Designer Alex Graner eine frühe Version von Octane's Gauntlet, einem zeitlich begrenzten Event in Apex Legends, auf Twitter geteilt hatte.

Auf dem ersten Screenshot seht ihr auf einem Banner eine rote Roboterfigur, die mit dem von That1MiningGuy geleakten Bild übereinstimmt.

Man I love Blocktober! Here's some blockouts of Octane's Gauntlet I designed for #ApexLegends. The whole design started from the idea of 2 giant ramps and a ring of fire.



This was a fun one to make and was my first AAA shipped content.#Blocktober #Leveldesign pic.twitter.com/ZbOLShbnA6