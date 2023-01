Wertungen für Dead Space Remake: Auch bei Steam jubeln die Spieler - wenn auch nicht alle

Nachdem die Neuauflage von Dead Space schon bei Metacritic so richtig abräumen und Spieletester weltweit zu Höchstwertungen bewegen konnte, sind nun auch die ersten Steam-Reviews von Nutzern online gegangen.

Und die sind fast durch die Bank positiv: Von den am Launch-Wochenende abgegebenen 6.000 Stimmen fallen rund 88 Prozent positiv aus. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch beim User Score auf Metacritic ab, wo sich die Wertungen aktuell bei 8,8 auf PC und 8,7 von 10 Punkten auf PS5 einpendeln.

Generell sind viele User von der zum Schneiden dichten Atmosphäre und den behutsamen Verbesserungen im Vergleich zum Original begeistert. Was genau sich im Vergleich zur Ursprungsversion aus dem Jahr 2008 geändert hat, dröseln wir für euch in unserem Test von Dead Space genau auf:

Lob gibt es von Spielern zugleich auch dafür, wie nah das Remake am Original bleibt und die Stimmung von damals einfängt. Der User Liquid meint zum Beispiel:

Manchmal hat man bei einem Spiel von vor zehn Jahren gern mal die rosarote Brille auf und hat es viel besser in Erinnerung, als es tatsächlich war. Dieses Spiel ist, als würde man diese Erinnerung von Dead Space erleben. Es ist einfach in so gut wie jeder Hinsicht eine Verbesserung.