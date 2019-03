Riesen-Preview zu Vampire: Bloodlines 2, Sekiro: Shadows Die Twice und mehr - Die Woche bei Plus

Diese Woche hat unseren Blutdurst geweckt, denn Paradox hat das neue Vampire: Bloodlines 2 angekündigt und wir haben es bereits live gesehen. Zudem haben wir Tropico 6 unserem Vorab-Test unterzogen und viele weitere spannende Artikel und Videos für euch veröffentlicht.

Vampire: Bloodlines 2 kommt! - Exklusive Preview auf GameStar Plus

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 soll den Vampirspiel-Klassiker von 2004 würdig beerben. Dafür bürgt vor allem Brian Mitsoda, der die fantastische Story des ersten Bloodlines verfasst hat und nun beim zweiten wieder für den richtigen Mix aus Vampir-Thriller, Humor und folgenschweren Entscheidungen sorgt.

Vampire: Bloodlines 2 - Interview mit Florian Schwarzer von Paradox

Mit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint 2020 endlich ein Sequel zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten. Darauf haben Fans 15 Jahre gewartet! Möglich gemacht hat es die Verbissenheit eines Entwicklerstudios, wie GameStar im Bloodlines-2-Interview erfahren hat.

Die Seele der Souls-Spiele - Hidetaka Miyazaki über Sekiro

In den letzten zehn Jahren hat From Software ein eigenes Spielegenre etabliert und sich zu einem der einflussreichsten japanischen Entwickler aufgeschwungen. Zur Veröffentlichung von Sekiro: Shadows Die Twice fragen wir den Vater des Erfolgs, Hidetaka Miyazaki, was sein Werk auszeichnet.

Das Ende von LucasArts - Aufstieg und Fall eines Imperiums

Dieser Artikel erschien ursprünglich im GameStar-Heft 06/2013 und wurde bis dato niemals online veröffentlicht - GameStar-Plus-Leser bekommen also exklusiv ein echtes Stück Geschichte zu sehen. Heutzutage entwickelt Electronic Arts die Star-Wars-Spiele für Disney - doch einst war dafür ein legendäres Studio verantwortlich.

Tropico 6 - Endgame-Inselreich: So spielt sich das letzte Zeitalter

In diesem Video präsentiert Hobby-Diktator Maurice seinem Chefredakteur, Genosse Heiko, wie ein Inselreich im letzten Zeitalter aussehen kann. Für unseren exklusiven Vorab-Test von Tropico 6 konnten wir eine fast fertige Version des Spiels unter die Lupe nehmen - und damit auch die Moderne spielen.

Tropico 6 im exklusiven Vorab-Test

In Tropico 6 umspannt unser Diktatoren-Paradies erstmals mehrere Inseln und Weltwunder. Im exklusiven Vorabtest prüfen wir, wie das die Serie bereichert. Wir haben exklusiv eine fast fertige Version gespielt und stellen im Vorab-Test fest, ob Limbic Tropico in eine neue Blütezeit führen kann oder lieber abdanken sollte.

Hinter den Pixeln, Folge 11: Crunch - Aus Leidenschaft kaputt gearbeitet

Nach den Schlagzeilen über schlechte Arbeitsbedingungen in der Spieleentwicklung kann man die Uhr stellen. Das schadet den Angestellten - und ist ein Problem für die gesamte Industrie. Wir sprechen mit deutschen Entwicklern, die vom Crunch betroffen sind - oder dagegen kämpfen.

War früher wirklich alles besser? PC-Gaming damals und heute

Viele wünschen sich die »gute, alte Zeit« des Zockens am PC zurück - was auch immer das heißen mag. Unser freier Autor Sascha blickt auf seine Erfahrungen mit Computerspielen von den 90ern und über die Anfänge des Internet zurück. Ist die Erinnerung zu schön um wahr zu sein?

