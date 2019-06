Riesen-Update für Star Wars: Battlefront 2 - Droidekas kommen!

Nachdem Fans über Monate hinweg immer und immer wieder nachgebohrt haben, erfüllt Entwickler Dice der aktiven Community von Star Wars: Battlefront 2 einen sehnlichen Wunsch: Droidekas kommen. Die Rolldroiden mit Schildfunktion werden als neue Verstärkungseinheit auf Seiten der Kampfdroiden in die Klonkriege eintreten. In der aktuellen Community Transmission kündigen die Entwickler jedoch noch weit mehr kostenlose Inhalte für den Multiplayer-Shooter an.

Ab dem 26. Juni werden in einem großen Update die folgenden Neuerungen ins Spiel gepackt:

Naboo wird als neue Map im neuen großen Modus Capital Supremacy spielbar sein.

im neuen großen Modus Capital Supremacy spielbar sein. Droidekas kommen als Verstärkungseinheit für die KUS. Wie im Film können wir zwischen Fahr- und Geschützmodus wechseln.

für die KUS. Wie im Film können wir zwischen Fahr- und Geschützmodus wechseln. Der neue Panzer TX-130 verstärkt die Seite der Klontruppen. Das wendige Gefährt dient als Konter für die schweren Droidenpanzer.

verstärkt die Seite der Klontruppen. Das wendige Gefährt dient als Konter für die schweren Droidenpanzer. Anakin Skywalker bekommt ein neues Outfit : Analog zu Obi-Wan erhält er sein General-Skywalker-Kostüm aus der Clone-Wars-Serie. Kostenpunkt: 40.000 Ingame-Credits.

: Analog zu Obi-Wan erhält er sein General-Skywalker-Kostüm aus der Clone-Wars-Serie. Kostenpunkt: 40.000 Ingame-Credits. Neue Klon-Battalione: Das 41st Scout Battalion sowie die 212th Recon Division.

Später im Jahr kommt außerdem ein neuer Planet: Felucia erweitert die bisherigen Schauplätze. Wem der Name nichts sagt: Während der Order 66 sieht man die Jedi Aayla Secura dort kämpfen. Außerdem war der Schauplatz bereits im ersten Battlefront 2 von 2005 spielbar sowie in Star Wars: The Force Unleashed von 2008.

Außerdem teasert Dice neue Koop- oder Offline-Modi an. Man will den Spielern »epische Schlachten abseits traditioneller PvP-Erfahrungen« anbieten. Ab August 2019 wird es dazu weitere Infos geben. Während der EA Play ab dem 8. Juni startet übrigens ein Triple-XP-Event in Battlefront 2. Das Levelmaximum wurde jüngst drastisch angehoben, alle Helden und Einheiten lassen sich jetzt auf Level 1.000 hochstufen.

