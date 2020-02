Rimworld: Hinweis auf Addon versteckt sich im Überraschungs-Update

Der Entwickler Tynan Sylvester stellte bereits mit der Veröffentlichung von Rimworld Ende 2018 in Aussicht, dass sein beliebtes Survival-Aufbauspiel in Zukunft weiteren Content erhalten könnte. Jetzt erschien ohne Vorankündigung Version 1.1 in der Beta-Phase und dessen Patchnotes deuten gar künftige Addons an.

Darauf deutet der Eintrag hin, dass der Ladebildschirm zukünftig die installierten Erweiterungen und Mods anzeigen wird. Bisher gibt es allerdings noch gar keine DLCs oder Addons, die hier angezeigt werden könnten.

"Loading screen now displays present and active expansions and mods."

Die neuen Inhalte von Version 1.1

Das Update erweitert das Spiel um eine ganze Reihe neuer Inhalte, Balancing-Änderungen und Bugfixes. Ein kleiner Wermutstropfen: Die meisten Mods für Version 1.0 müssen upgedatet werden und sind nicht mehr mit dem neuen Patch kompatibel.

Die größten Änderungen

Neue Ausrüstung: Es gibt eine Aufklärer-Rüstung, einen EMP-Granatenwerfer und einen Rauchgranatenwerfer.

Eine Reihe von Änderungen soll die Performance des Spiels stark verbessern. Verbessertes Mod-Management: Rimworld sortiert die Ladereihenfolge der Mods nun automatisch, wenn die Modder deren Abhängigkeiten definiert haben.

Wer Update 1.1 bereits jetzt ausprobieren will, kann über Steam auf die Unstable Branch von Rimworld wechseln. Dafür öffnet ihr die Eigenschaften von Rimworld in eurer Steam-Bibliothek, geht auf den Reiter Betas und wählt im Dropdown-Menü das Feld »Unstable - Public Testing« aus. Die reguläre Veröffentlichung für alle soll in Kürze folgen.