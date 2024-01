Road to Vostok: Das »Singleplayer-Tarkov« wechselt die Engine und ihr könnt das Ergebnis kostenlos testen

Road to Vostok wird erstmal ein reiner Singleplayer-Titel, später könnte laut Entwickler ein Koop-Modus kommen.

Ein Umzug von einer Engine zur anderen ist meistens alles andere als trivial. Der Solo-Entwickler des Survival-Shooters Road to Vostok hat es durchgezogen und sein Spiel von Unity auf Godot portiert.

Vor rund drei Monaten habe er damit angefangen, jetzt ist eine spielbare Version als Demo verfügbar. Wie weit ist das Spiel und was hat sich geändert?

Wie weit ist Road to Vostok?

Noch gibt es kein Release-Datum für den Singleplayer-Shooter, der Elemente aus Tarkov, aber auch aus Stalker enthält. Es spielt in der Postapokalypse, ihr schlagt euch in einer lebensgefährlichen Zone zwischen Finnland und Russland durch, kämpft gegen feindliche NPCs und sei stets vom Permadeath bedroht.

Ursprünglich sollte das Spiel auf der Unity-Engine laufen, doch die stellte vor einigen Monaten neue Richtlinien vor, nach denen für jede Installation ein Betrag fällig geworden wäre, den Entwickler hätten bezahlen müssen. Zwar wurde diese Änderung nach großem öffentlichen Protest wieder zurückgezogen, doch manche Entwickler haben das Vertrauen in Unity verloren – so auch Antti, der Entwickler hinter Road to Vostok.

Daher hat er laut eigenen Angaben ungefähr 600 Stunden damit verbracht, sein bisheriges Spiel komplett auf die kostenlose Godot-Engine zu übertragen. Wie das jetzt aussieht, könnt ihr euch hier im Update-Video anschauen, in dem Antti auch ausführlich erklärt, warum er sich zum Wechsel entschieden hat und nicht auf Unreal Engine 5 setzt:

So spielt ihr das selbst: Die neue Demo-Version 3 steht bei Steam allen zur Verfügung. Darin sind die gleichen Inhalte wie schon in der letzten öffentlichen Demo enthalten, nur eben jetzt auf Godot. Zwei Maps, Jahreszeiten, dynamisches Wetter, Tageszeiten und so weiter sind bereits drin.

Habt ihr den Survival-Shooter Road to Vostok schon länger im Blick? Reizen euch solche Hardcore-Spiele überhaupt auch in Singleplayer-Form oder bevorzugt ihr PvP wie in Escape From Tarkov? Schreibt uns gerne, was ihr vom Titel und er neuen Demo haltet und wie euch das gezeigte neue Gameplay von der Godot-Engine gefällt.