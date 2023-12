Stalker 2 enthüllt Comeback eines alten Bekannten und gibt Update zum Release-Zeitplan

In Stalker 2: Heart of Chornobyl treffen wir neue und bekannte Personen.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist weiter auf Kurs. Das haben die Entwickler bei der PC Gaming Show am 30. November bekannt gegeben, der Release soll weiterhin im 1. Quartal 2024 stattfinden. Und es gab noch ein weiteres Schmankerl für Fans: Im neuen Trailer zeigt sich ein alter Bekannter.

Was wurde zu Stalker 2 enthüllt?

Fortschritt der Entwicklung: Das Spiel befindet sich laut dem Entwicklerstudio jetzt in der finalen Phase, nachdem immer wieder Rückschläge kamen – vom Krieg in der Ukraine über einen Hackerangriff bis zu einem Brand der Server. Das konkrete Release-Datum steht nach wie vor nicht fest, es soll aber zwischen Januar und Ende März 2024 soweit sein.

Was der Trailer zeigt: Im neuen Video gibt es nicht nur mehr von der schicken Grafik und der Open World zu bewundern, sondern auch einige Details zur Story des kommenden Shooters. Etwa, dass unser alter Bekannter Strider auch im zweiten Teil dabei ist. Er spielte in Stalker: Call of Pripyat bereits eine wichtige Rolle als desertierter Monolith-Kämpfer.

2:22 Stalker 2: Im neuen Trailer treffen wir einen alten Gefährten wieder

Fans hoffen nun auch auf die Rückkehr anderer Charaktere aus den Vorgängern, zum Beispiel den Händler Nimble. Wenn ihr mehr zum Setting, der Story, dem Multiplayer und so weiter erfahren wollt, dann schaut am besten in unserem großen Hub vorbei.

Über die bewegte Entwicklungsgeschichte des Spiels und die Auswirkungen auf das Leben seiner Entwicklerinnen und Entwickler reden wir natürlich ebenfalls. Hier könnt ihr nachschauen beziehungsweise nachlesen, was genau passiert ist – und wie wir das Spiel vor einigen Monaten ausprobiert haben.

Wartet ihr schon ganz gespannt auf Stalker 2: Heart of Chornobyl oder seid ihr noch skeptisch, was das bevorstehende Spiel angeht? Freut ihr euch darüber, dem guten alten Strider wieder zu begegnen? Auf welche Gesichter von früher hofft ihr persönlich noch? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare zum Artikel.