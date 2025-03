RoboCop: Was tun bis zum Release von Unfinished Business? BlueBrixx hat für euch die Antwort

Für Fans von RoboCop waren die letzten Jahrzehnte schwer, doch das hat sich inzwischen geändert.

Vor wenigen Tagen wurde mit RoboCop: Unfinished Business eine Stand-Alone-Erweiterung zum gefeierten Ego-Shooter Rogue City angekündigt. Diese soll voraussichtlich im Sommer 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Doch wie lässt sich die Zeit bis dahin überbrücken?

Hier hat möglicherweise BlueBrixx die passende Antwort für euch parat. Zwar ist es in den vergangenen Jahren eher ruhig um das RoboCop-Franchise geworden, doch das hat den deutschen Klemmbausteinhersteller nicht davon abgehalten, seit Anfang 2024 insgesamt 14 Sets zum Polizei-Cyborg auf dem Markt zu bringen.

Falls ihr keine Klemmbaustein-Fans seid, könnt ihr außerdem auf Steam vorbeischauen. Dort gibt es Rogue Legacy noch bis zum 20. März 2025 für gerade mal zehn Euro. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Es gibt wenig zu meckern

Die Produktpalette ist groß. So gibt es zu den ersten beiden RoboCop-Filmen kleine und große Figuren sowie Cyborgs, unterschiedliche Fahrzeuge und sogar ein Modell der legendären Auto 9 Maschinenpistole. Wir haben für euch vier Sets herausgesucht, die wir für besonders interessant halten:

Die Eckdaten im Überblick

Cain (RoboCop 2) Teile : 1.211 Steine Preis : 65 Euro Preis pro Teil : 5,4 Cent

RoboCop (groß) Teile : 2.577 Steine Preis : 150 Euro Preis pro Teil : 5,8 Cent

OCP Police Cruiser (groß) Teile : 1.411 Steine Preis : 70 Euro Preis pro Teil : 5 Cent

Auto 9 Maschinenpistole Teile : 656 Steine Preis : 38 Euro Preis pro Teil : 5,8 Cent



Es gibt aktuell noch zehn weitere Modelle, die bereits bei 15 Euro beginnen.

1:08 RoboCop ist zurück: Im nächsten Kapitel von Rogue City kämpft ihr gegen Hightech-Bedrohungen

Autoplay

Kleiner Teilepreis: In den Sets wird auf Aufkleber verzichtet und stattdessen auf Drucke gesetzt. YouTube-Tests zufolge ist die Steine-Qualität obendrein zufriedenstellend. Bei einem Teilepreis zwischen 5 und 5,8 Cent pro Stein in einem lizenzierten Set kann preislich also wirklich nicht gemeckert werden. Anleitungen sind ebenfalls in Papierform beigelegt und nicht wie für BlueBrixx üblich nur digital verfügbar.

Das solltet ihr wissen: Der YouTube-Kanal Steine Meister - Brick Infos verrät in seinem Test-Video, dass es beim großen OCP Police Cruiser einige Stabilitätsprobleme gibt und der Bau aufgrund der Konstruktion nicht für Anfänger geeignet sei. Für die anderen vorgestellten Modelle gilt das nicht.

In vielen Sets der Reihe sind wichtige Hinweise zu den Bauschrittnummerierungen beigelegt, die beachtet werden sollten, wenn ihr endlose Sucherei vermeiden wollt. Einige Tüten müssen nämlich früher geöffnet werden, als es die Nummern suggerieren.

RoboCop ist nicht die einzige Lizenz, die BlueBrixx aktuell im Sortiment hat. Ganz neu ist eine Kooperation mit dem deutschen Fahrzeughersteller Brabus, durch die kürzlich das erste Set erschienen ist - jedoch nicht ohne Haken. Falls ihr euch für große Klemmbaustein-Sets interessiert, schaut am besten in unserer Liste mit den 21 größten Klemmbaustein-Sets vorbei.