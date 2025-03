Robocop-Shooter: Für läppische 10 Euro könnt ihr so originalgetreu wie nie in den Filmklassiker eintauchen

So günstig konntet ihr noch nie für Recht und Ordnung kämpfen.

2023 hat RoboCop: Rogue City die Presse gespalten, wurde von der Community aber umso mehr geliebt. Der Shooter hat es geschafft, den Zauber der Filmvorlage perfekt einzufangen und ist an allen Ecken und Enden mit Referenzen gespickt.

Wenn ihr bisher noch keine Gelegenheit hattet, in Detroit auf Schurken-Jagd zu gehen, dann könnt ihr jetzt guten Gewissens zuschlagen. Auf Steam wird der Oldschool-Shooter gerade mit Rekord-Rabatt für gerade einmal 10 Euro angeboten.

Das ist RoboCop: Rogue City

1:41 Im Story-Trailer zu RoboCop: Rogue City legt sich der Cyborg mit den Gangs von Detroit an

Genre: Ego-Shooter | Release: 02. November 2023 | Preis: 10 Euro (80 Prozent Rabatt)

Old Detroit ist voll mit krimineller Energie. Das gefällt euch als Hybrid aus Mensch und Maschine so gar nicht, denn eure Bestimmung ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit eurem Arsenal aus Feuerwaffen und euren kybernetischen Fähigkeiten macht ihr dem Gesocks Feuer unterm Hintern.

Ihr schießt aber nicht nur um euch, sondern durchforstet die dunkelsten Gassen der Stadt nach Beweisen, führt Verhöre und trefft dabei auf bekannte Gesichter aus dem Film-Franchise. Rogue City ist dabei zwischen Robocop 2 und 3 angesiedelt.

Während spielerisch nicht viel Innovatives in dem Shooter steckt, tritt er mit voller Wucht auf das Nostalgie-Pedal. Das zeigt sich vor allem in den Steam-Reviews, die insgesamt auf starke 88 Prozent kommen. In unserem Test waren wir damals deutlich kritischer:

Wer bisher skeptisch aber dennoch neugierig war, hat jetzt die Möglichkeit, sich für kleines Geld eine eigene Meinung zu bilden. Auch der Zeitpunkt des Rabatts könnte kaum besser liegen, denn gerade erst wurde eine Fortsetzung in Form einer Standalone-Erweiterung angekündigt. Noch dieses Jahr erscheint RoboCop: Rogue City - Unfinished Business.

Die Preise auf allen Plattformen

RoboCop: Rogue City ist natürlich nicht nur auf Steam zu haben. Das sind die Preise des Shooters auf allen Plattformen:

Es sind übrigens auch die DLCs und die Alex Murphy Edition heruntergesetzt. Letztere erhaltet ihr gerade für 12 Euro. Darin enthalten sind neben dem Hauptspiel eine OCP-Flinte als Zweitwaffe, ein beschädigter Skin für euren Robocop, ein Skin für eure Auto-9 und ein digitales Artbook.

Wenn ihr noch auf der Suche nach weiteren Schnäppchen seid, schaut oben in der Box vorbei. Demnächst steht aber auch der große Spring Sale auf Steam an, behaltet in den nächsten Tagen also eure Wunschlisten im Auge.