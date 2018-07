Wer sich schon immer gefragt hat, wie hoch in Rocket League die Wahrscheinlichkeit ist, bestimmten Loot zu erhalten, dem gibt Entwickler Psyonix nun einen transparenten Einblick. In manchen Ländern, beispielsweise in China, ist es inzwischen Pflicht, die Drop-Rates zu offenbaren. Ob die Entwickler die Daten nun freiwillig oder aufgrund von Regularien preisgeben, verrät das Unternehmen nicht. Das ist aber auch fast egal. Wichtig ist, dass Fans nun Bescheid wissen.

Wie das Studio verrät, haben sich die Wahrscheinlichkeiten seit dem Launch des Systems »Crates and Keys« im September 2016 nicht verändert. Nachfolgend seht ihr die Übersicht zu den Drop-Raten für die Crates im Spiel.

Seltenes Item: 55 Prozent

Sehr seltener Gegenstand: 28 Prozent

Import-Item: 12 Prozent

Exotischer Gegenstand: 4 Prozent

Schwarzmarktgegenstand: 1 Prozent

Chance auf ein Painted-Attribut: 25 Prozent

Chance auf ein zertifiziertes Attribut: 25 Prozent

Interessanterweise hat Psyonix auf dem gerade endenden Jubiläums-Event zum dritten Geburstag von Rocket League bewiesen, dass es auch ohne Crates geht. Spieler verdienten spezielle Ballons, die sie nutzen konnten, um direkt Personalisierungen zu kaufen. Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass die Macher künftig viel an ihrem bewährten Lootsystem ändern. Wie denkt ihr darüber? Würdet ihr euch eine Überarbeitung wünschen?

Plus-Report: Deutsche Entwickler über Lootboxen - »Die Spieler sind selbst dran Schuld!«