Rocket League - Sommer-Event und neue Arena Salty Shores vorgestellt

Die bisherigen Arenen in Rocket League sind alles andere als optisch eintönig, dafür verantwortlich sind auch die regelmäßigen Updates. Im neuesten Patch namens »Salty Shores« geht es am 29. Mai 2018 an den Sandstrand. Passend dazu hat Entwickler Psyonix einen Trailer veröffentlicht, der die wichtigsten Neuerungen vorstellt und viel Urlaubsflair transportiert.

Mit dem neuen Update beginnt auch die achte Wettkampfsaison, Belohnungen für die siebte Season werden ausgeschüttet und die Impact-Crates halten Einzug. Dort drin hat sich das neue Battle-Car »Twinze« versteckt. Passend zum Sommerambiente von Salty Shores gibt es mit der »Rocket League X Monstercat Vol. 3«-Wiedergabeliste weitere Musikstücke auf die Ohren.

Viele Überarbeitungen im Sommer

Die Entwickler haben außerdem einige kleinere Verbesserungen am Service vorgenommen. Server können nun per Report-Funktion gemeldet werden, falls sie Probleme machen. Am 11. Juni folgt das Event »Beach Blast«. Nähere Details zum Event sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Vor rund einer Woche stellte das Entwicklerteam eine Roadmap für die weiteren Inhalte bis zum August 2018 vor. So erwartet uns im Spätsommer ein neues Belohnungssystem und die Levelbegrenzung wird abgeschafft. Alle Details dazu findet ihr in unserer Übersicht.