Zu den brandneuen Spielen der kommenden E3 2019 soll auch ein neuer Konkurrent für das Trendsportspiel Rocket League gehören: Denn laut Quellen der Webseite Spieltimes.com kündigt Ubisoft auf der Spielemesse in Los Angeles den neuen Titel Roller Champions an.



Warum Rocket League ein Volltreffer wurde (Report)

Was ist Roller Champions für ein Spiel? Dem Leak zufolge spielen wir darin eine Art Roller-Derby, sprich zwei Fünf-Spieler-Teams treten gegeneinander an und rasen auf Rollschuhen um den Sieg. Optisch erinnert der comichafte Look der ersten Screenshots dabei sehr an das bekannte Auto-Fußball-Spiel Rocket League. Und obwohl bei beiden Spielen ein Ball im Mittelpunkt steht, kommt es bei Roller Champions wohl nicht aufs Schießen von Toren an, sondern darauf, seine Gegner zu überholen, während man den Ball trägt.

Ubisoft is revealing a brand new IP sometime this year, very likely at E3. It involves Skating and a sports ball. It has a very nice style to it. Here's the logo. pic.twitter.com/UCKhbVPDyE