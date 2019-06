Ein Fan hat den führenden Quest-Designer von Cyberpunk 2077 Pawel Sasko auf Twitter über die Beziehungen im Spiel ausgefragt und die Antworten auf reddit veröffentlicht. Sasko zog als erstes einen Vergleich mit The Witcher 3:

"Du kannst dir vorstellen, dass es ähnlich wird wie in Witcher 3 - es gab ganze Handlungsstränge für die Charaktere und wenn dieser NPC gut behandelt wurde und an Geralt interessiert war, dann passierte etwas. Hier wird es sehr ähnlich sein. "

Besagte Handlungsstränge fielen in The Witcher 3 sehr umfangreich aus. Vor allem die Romanzen mit Triss und Yennefer umfassten mehrere Nebenquests und zogen sich durch große Teile des Spiels. Dazu kamen eine Reihe kleinerer Beziehungen, die Geralt mit Keira Metz und DLC-Charakteren wie Shani eingehen konnte. Diese hielten allerdings weniger lange. Bereits auf der E3 2018 bestätigten die Entwickler, dass es in Cyberpunk 2077 auch One-Night-Stands geben wird.

Die E3-Demo 2019 so umfangreich aufgeschlüsselt, als wärt ihr dabei gewesen: Riesen-Preview zu Cyberpunk 2077

»Und natürlich werden Spieler mehr Optionen haben als nur heterosexuell wie in The Witcher (weil Geralt ein vordefinierter Charakter war, der nur Interesse an Frauen hatte«, fährt Sasko fort. »Hier kannst du definieren, welche Interaktionen dein Charakter vorzieht und Beziehungen mit einem entsprechenden NPC oder mehreren NPCs eingehen.«

Pawels Äußerungen sind nicht die ersten Infos zu Romanzen in Cyberpunk 2077. Bereits zuvor hatten die Entwickler erklärt, dass wir sehr viel Freiheit bei der Gestaltung unserer Hauptfigur und ihrer sexuellen Ausrichtung haben werden. In einem Community-Interview mit uns nahmen die Macher außerdem Stellung zur Nacktheit im Spiel: