So unterscheidet sich Sex in Cyberpunk 2077 von The Witcher 3

Cyberpunk 2077 ist ein erwachsenes Spiel mit erwachsenen Themen, das nicht mit der Darstellung von Sex und Gewalt geizt. Entsprechend explizit wird das Rollenspiel mit diesen Dingen umgehen, wenn es am 16. April 2020 erscheint. Wer The Witcher 3: Wild Hunt gespielt hat, den wird diese Nachricht nicht unbedingt überraschen.

Allerdings gibt es zwischen Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 einen wichtigen Unterschied, was die sexuelle Orientierung des Hauptcharakters angeht. Das erklärt uns Art Director Kaisa Redesiuk im Interview:

"In Witcher 3 haben wir ja Gerald gespielt - also einen bestimmten Charakter. Aus diesem Grund hatten wir heterosexuelle Beziehungen. V hingegen wird vollkommen von euch bestimmt.



Man kann das Geschlecht bestimmen, man kann das Aussehen ändern und man kann so spielen, wie man will. Man kann sich dazu entschließen, einen homosexuellen Charakter zu spielen. Oder man kann auch als Heterosexueller spielen. Das hängt ganz von euch ab."

Die Entscheidung, hetero- oder homosexuelle-Beziehungen einzugehen, liegt also allein am Spieler. Insgesamt soll der persönliche Spielstil und Entscheidungsfreiheit in Cyberpunk 2077 eine übergeordnete Rolle einnehmen. CD Projekt verspricht, dass man Aufgaben beispielsweise durch direkte Konfrontation oder heimliches Infiltrieren lösen kann. Zusätzlich soll sich der Spieler entscheiden können, ob er tödlich vorgeht oder Gnade walten lässt. Auch komplett ohne Kill soll sich das Spiel durchspielen lassen.

Die Darstellung von Sex in Cyberpunk 2077

Doch wie explizit fällt die Darstellung von sexuellen Handlungen in Cyberpunk 2077 aus? Darauf liefert Kaisa Redesiuk eine Antwort und deutet damit an, dass Sexszenen wohl ähnlich ausfallen wie im letzten großen Rollenspiel von CD Projekt Red: The Witcher 3: Wild Hunt. Es wird also durchaus erotisch, aber nicht allzu explizit.

"Unser Spiel ist nicht jugendfrei, sondern für ein erwachsenes Publikum. Ja, man wird Sex haben können in unserem Spiel. Man wird die Möglichkeit haben, eine Beziehung mit verschiedenen NPCs einzugehen und diese Romanzen könnten dann auch zu etwas führen.



Wie viel wird gezeigt? Nun, dafür müsst ihr bis zur Veröffentlichung warten. Aber wir machen kein Spiel mit expliziten sexuellen Inhalten. Also erwartet keinen Porno. Es tut mir ja leid, aber das ist die Realität der Dinge."

Kann man in Cyberpunk 2077 Sex mit Keanu Reeves haben?

Ein Highlight der E3 2019 war zweifelsohne der Auftritt von Keanu Reeves sowie die Bekanntgabe, dass der The-Matrix- und John-Wick-Darsteller in Cyberpunk 2077 die Rolle von Johnny Silverhand übernimmt.

Entsprechend neugierig waren Fans, ob es damit im Spiel von CD Projekt Red die Möglichkeit gibt, mit Keanu Reeves zu schlafen. (Wobei diejenigen wahrscheinlich nicht nur in Cyberpunk 2077 erpicht darauf wären.) Interessanterweise erteilt CD Projekt Red dieser Frage keine eindeutige Absage. Auf Twitter äußerte sich das Studio hinter Cyberpunk 2077 wie folgt:

"Johnny [Silverhand] ist ein wichtiger Charakter innerhalb des Spiels – allerdings wollen wir im Moment nicht zu viele Details zur Story verraten."

Da Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 (wahrscheinlich) nicht in Fleisch, Blut und Silber auftritt – womöglich beschränkt sich seine Rolle auf die eines virtuellen Begleiters – könnte es mit dem körperlichen Sex jedoch schwierig werden. Doch wer weiß: Wer Blade Runner 2049 gesehen hat, weiß, wie der Koitus mit einer künstlichen Intelligenz möglicherweise ablaufen könnte. Man wird ja wohl noch träumen dürfen ...

Die Rolle von Sex in Cyberpunk 2077

Dass Sex und Nacktheit in Cyberpunk 2077 eine Rolle spielen werden, ist kein Geheimnis. Dahinter steckt allerdings ein weitaus tiefer gehendes Thema, wie Game Director Adam Badowski bereits im Juni 2018 verraten hatte. Der Transhumanismus, der tief im Genre des Cyberpunk-Genre verankert ist.

Durch die Darstellung von Nacktheit möchte CD Projekt Red verdeutlichen, wie sehr die Menschen die Bindung zu ihrem eigenen Körper verloren haben: Durch die technische Modifizierung, der Steigerung von körperlichen wie mentalen Leistungen ist das Fleisch und Blut der Bewohner der dystopischen Welt von Cyberpunk 2077 nahezu nichts mehr wert.

Der eigene Körper ist nicht mehr »heilig«. Die Welt wird von der Technik und Zahlen regiert, während die Menschlichkeit schwindet und in den Hintergrund tritt. Passend zum Transhumanismus wird der Spieler außerdem jederzeit das Geschlecht und das Aussehen von Protagonist V ändern können – unabhängig davon, wie weit man in der Story von Cyberpunk 2077 bereits fortgeschritten ist. Es bleibt spannend, wie tief dieses Thema in Cyberpunk 2077 letztendlich behandelt wird - und Sex wie Nacktheit, aber auch Brutalität nicht nur als plakatives Mittel zum Werbezweck dient.

Zum 20. April 2020 erfahren wir mehr, sobald Cyberpunk 2077 für PC, PS4 und Xbox One erscheint.