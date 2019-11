Mit Ryzen 3000 schreibt AMD seit Release im Juli 2019 ein äußerst positives Stück Firmengeschichte. Abseits des Erfolgs trüben jedoch Probleme beim Boostverhalten der CPUs seither das gute Gesamtbild. Erst durch die Veröffentlichung von Agesa-Version 1.0.0.3ABBA und zuletzt Version 1.0.0.4 konnte weitgehend Abhilfe geschaffen werden.

Der für den DRAM-Calculator bekannte AMD-Experte Yuri »1usmus« Bulbiy will die Schwierigkeiten durch einen eigens erstellten Energiesparplan nun endgültig gelöst haben und verspricht durchschnittlich 200 bis 250 MHz höheren Boost-Takt.

My dears, I have prepared my own power profile for Ryzen, it will fix all problems with boost and also reduce the temperature in idle and loads where all the cores are not involved. On average, I get a difference of 200-250 MHz?@AMDRyzen @AMD @LisaSu @Thracks @msitweets #Ryzen pic.twitter.com/n5wuVOKYL0