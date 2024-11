Von Sacred bis Baldur's Gate 3: Jemand kauft im Vatikan Steam-Spiele und die klingen nach einer echten Glaubensprüfung

In Baldur's Gate 3 geht es ebenfalls um Religion! Immerhin begleitet uns mit Schattenherz eine waschechte Klerikerin. Aber ob ihre Glaubensvorsätze so gut in den Vatikan passen?

In den 80ern löste Dungeons & Dragons eine regelrechte Panik aus. Damals fanden einige christliche Gruppen in den USA Anstoß an dem neuartigen Rollenspiel, das angeblich Teufelsanbetung, Mord und Hexerei propagierte. 40 Jahre später wird das D&D-Spiel Baldur's Gate 3 offenbar im Vatikan gespielt.

Am 11. November machte Larians Publishing Director via X (ehemals Twitter) in einem Posting darauf aufmerksam, dass Baldur's Gate 3 laut ihrer internen Statistik zweimal im Vatikan verkauft wurde und ein User hat es wohl auf seiner Steam Wishlist.

Kurze Zeit später wies uns PR-Managerin Florian Emmerich darauf hin, dass auch einige Spiele aus dem Hause THQ Nordic im Vatikan landen. Dadurch formt sich langsam ein recht klares Bild: Jemand im Vatikan steht offenbar auf Rollenspiele!

Ist das noch gottgefällig?

Der Vatikan-Staat ist das kleinste Land der Erde und mit seinen etwa 764 verbuchten Staatsbürgern kleiner als so manches Dorf. Ein paar darunter sind offenbar echte Gaming-Fans. Es scheinen zumindest mehrere Personen zu sein, da auch mehr als eine Version von Baldur's Gate 3 offenbar über die Ladentheke gewandert ist.

Von THQ Nordic wissen wir, dass unter anderem noch folgende weitere Spiele im Vatikan gekauft oder dort als Retail-Version aktiviert wurden.

Von Sacred 2 wurden ebenfalls zwei Exemplare verkauft. Das Action-Rollenspiel bietet genau wie Baldur's Gate 3 einen Koop-Modus, womöglich kennen sich die Personen also sogar, die an einem der heiligsten Orte der Katholischen Kirche gelegentlich spielen.

Bei der Spieleauswahl könnte man fast denken, es handelt sich um einen GameStar-Fan. Mittelalter, Fantasy, Rollenspiele von Piranha Bytes – all das findet bei unserer Community regen Anklang. Inhaltlich schwanken die Spiele zwischen gottgefällig und Glaubensprüfung.

Sacred 3 klingt zumindest vom Namen her wie etwas, das einen Katholiken anspricht. In dem Echtzeit-Strategiespiel The Valiant geht es um Kreuzzüge, das scheint ebenfalls, nun, ja, thematisch nachvollziehbar. Wilder wird es bei Spielen wie Darksiders oder eben auch Baldur's Gate 3.

Darksiders macht uns zu einem Reiter der Apokalypse, in Baldur's Gate 3 lässt sich wahlweise mit Teufeln paktieren und auch ... anderweitig sündigen. Aber immerhin könnte man in Baldur's Gate 3 ebenso als strahlender Paladin seinen Glauben verteidigen.

Wer kommt infrage?

Tatsächlich kommen von den 764 Staatsbürgern des Vatikans deutlich weniger Menschen infrage, die auch wirklich in diesem kleinen Land inmitten von Rom leben. Etwa die Hälfte davon hat ihren Wohnsitz ganz woanders.

Die Stadt beschäftigt darüber hinaus zwar mehrere Tausend Angestellte (beispielsweise für den Supermarkt), die aber größtenteils ebenfalls eher in Rom wohnen statt in der heiligen Stadt.

Konkret im Vatikan heimisch ist natürlich der Papst selbst sowie Kardinäle, Diplomaten, Kurien (Verwaltungsangestellte) und über 100 Mitglieder der Schweizergarde. Wer davon und wie viele genau gerne spielen, bleibt ein Geheimnis.

Es ist außerdem nicht auszuschließen, dass die Statistik der Spielestudios womöglich verfälscht sind. Es könnte sich auch um Leute handeln, die mittels VPN vorgaukeln, im Vatikan zu leben. Auf Steam könnt ihr selbst sehen, wo auf der Welt überall Spiele downgeloadet werden. Der Vatikan geht da im gelben Leuchten Italiens natürlich unter, aber man sieht hier, dass selbst in der Antarktis gespielt wird.

Wer auch immer da spielt, wir wünschen dir oder euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß! Gaming ist eben schon lange kein Thema mehr, das nur eine kleine Gruppe an Menschen anspricht, sondern auf der ganzen Welt verbreitet.