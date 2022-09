Großer Sale bei Steam: 7 Action- und Rollenspiel-Empfehlungen der Redaktion

Steam hat einen neuen, großangelegten Sale! Valves Schlagabtausch-Event nimmt den virtuellen Kampf in den Fokus. Klassische Hack&Slash-Titel, aber auch weitere Action- und Rollenspiele könnt ihr hier vergünstigt abgreifen.

Wir haben die Angebote durchsucht und haben sieben Titel gefunden, die wir euch hier etwas näherbringen wollen. Vielleicht entdeckt ihr ja damit euer nächstes Herbst-Projekt!

Solltet ihr euch aber eher für nagelneue Spiele interessieren, schaut doch bei folgendem Artikel vorbei:

Ghostrunner

Alexander Bernhardt: Mirrors Edge ist ja ganz cool. Ein bisschen klettern, hin und wieder ein kleiner Kampf und die weißte Stadt schaut auch nett aus. Aber wieso solltet ihr Mirrors Edge spielen, wenn Ghostrunner all das hat, nur besser?

Die Kletterei ist schneller, flüssiger und spaßiger. Die Kämpfe sind präsenter, spannender und herausfordernder. Und die Spielwelt ist weniger eintönig (weil in Mirrors Edge alles weiß ist, haha), schaut schicker aus und ist … okay, zugegebenermaßen ist sie ähnlich repetitiv.

Es sollte auch vorgewarnt werden, dass Ghostrunner eine gewisse Portion Geduld abverlangt. Ich habe für die einzelnen Level schon hin und wieder über 100 Versuche gebraucht, bis ich fehlerfrei meine Gegner mit dem Katana zweigeteilt habe. Ein Treffer reicht nämlich schon aus und wir segnen das Zeitliche.

Aber dafür ist ein erfolgreicher Run umso befriedigender! So blöd es klingt, aber ich fühle mich einfach unglaublich cool, wenn ich den Projektilen geschickt ausweiche, Gegner mit dem Katana aufschlitze, über ihre Köpfe an den Wänden vorbeiflitze und mit einem zeitlich perfekt abgestimmten Konter ihre eigenen Schüsse auf sie zurück umleite. Na toll, jetzt habe ich wieder Lust, Ghostrunner zu spielen.

The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut

Peter Bathge: Viel Spiel für wenig Geld - wenn diese Formel euer Leben bestimmt, dann seid ihr bei diesem Hack-&-Slay-Komplettpaket an der richtigen Adresse. Denn darin stecken drei Spiele in einem, allerdings nachträglich zusammengefügt mit übernommenen Spielständen und ununterbrochener Geschichte. So bekommt ihr 60 bis 90 Stunden Action-Rollenspiel, das sich vielleicht nicht mit den ganz Großen des Genres messen kann, dafür aber in einer Disziplin restlos überzeugt: Charme.

The Incredible Adventures of Van Helsing lässt sich auch ohne Skill-Guide durchspielen, ihr braucht nicht unbedingt Min-Maxen oder stundenlang Uniques vergleichen. Aber es macht einfach Spaß, in diesem düsteren Steampunk-Universum tausende Monster zu verhauen, begleitet von einer kecken NPC-Dame. Die Atmosphäre ist klasse, der Humor eine Seltenheit im Genre.

Am meisten sind mir die spaßigen Tower-Defense-Gefechte im Lauf der abwechslungsreichen Kampagne in Erinnerung geblieben. Aber auch die Jagd nach Loot motiviert, Komfortfunktionen und gutem Inventar sei Dank. Aus sechs Klassen stelle ich mir meinen idealen Schlapphut tragenden Monsterjäger zusammen. Das ist vielleicht nicht so komplex wie in Path of Exile und Grim Dawn oder so wuchtig wie bei Diablo, aber wenn ihr auf Hack & Slays steht und dieses Spiel mit dem elendig langen Namen noch nicht ausprobiert habt, ist jetzt die ideale Gelegenheit dazu!

Eine Einschränkung muss ich dann aber doch machen: Wer gerne im Mehrspielermodus auf Item- und Monsterjagd geht, der sollte Abstand halten. Denn Entwickler Neocore hat es nie so richtig hinbekommen, dass der Koop-Modus und die Online-Savegames reibungslos funktionieren.

God of War

Steffi Schlottag: God of War (2018) ist ein Ausnahmespiel, das ich beinahe verpasst hätte, weil ich Hack’n’Slash nicht besonders mag. Hätte ich mich früher mehr damit beschäftigt, was das Reboot in Wirklichkeit bietet, dann hätte ich garantiert nicht erst zur PC-Umsetzung gespielt! Falls ihr also den selben Fehler begangen habt wie ich und God of War gedanklich in die Ecke der stumpfen Haudrauf-Spiele verbannt habt - jetzt ist die beste Gelegenheit, das gerade zu biegen.

Hier steckt nämlich neben wirklich hervorragendem Gameplay auch eine bewegende und großartig inszenierte Geschichte drin, die euch viele stundenlang vor den Monitor fesseln wird. Kratos und Sohnemann Atreus ziehen zum höchsten Berg der nordischen Sagenwelt, um die Asche seiner verstorbenen Frau zu verstreuen. Erst nach und nach lernen die beiden, einander zu vertrauen. Mein persönliches Highlight: Die Midgardschlange Jormungandr. Unbedingt den Bass aufdrehen, wenn sie zum ersten Mal mit euch spricht! Ganz ausführlich erzähle ich euch hier im Podcast, warum ausgerechnet God of War mein Entspannungsspiel geworden ist:

Link zum Podcast-Inhalt

Also, Story-Fans aufgepasst, auch wenn ihr keinen der Vorgänger mochtet oder gespielt habt. God of War hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Und auch diejenigen, die auf einen Sale gewartet haben, statt zum PC-Release zuzuschlagen, können das aktuelle Angebot wunderbar nutzen. Am 9. November 2022 erscheint ja schon der Nachfolger God of War Ragnarök, allerdings erstmal exklusiv für PlayStation.

Cat Quest II

Release: 24. September 2019 | Entwicklungsstudio: The Gentlebros | Rabatt: 70 Prozent (4,49 Euro)

Gloria H. Manderfeld: Was ist besser als ein Abenteuer mit einem niedlichen Katzenhelden zu bestehen? Richtig, zwei Abenteuer mit einem niedlichen Katzenhelden! Im zweiten Teil von Cat Quest spielt ihr sogar im lokalen Koop mit einer Freundin oder einem Freund, um den Vormarsch der Hunde aus dem Lupus-Reich ins krisengeschüttelte Felingard zu verhindern. Wieder greift ihr mit beiden Pfoten voll in die Trickkiste, überwindet Fallen, stellt euch knackigen Gegnern und schwingt entweder eine feine Auswahl von Waffen. Alternativ heizt ihr euren Gegnern mit einer spaßigen Palette an Zaubersprüchen ein.

Besonders interessant wird es durch die neuen passiven Fähigkeiten, mit denen ihr eure Helden individualisiert - alternativ zieht ihr erstmals auch als Hund ins Abenteuer aus. Wenn ihr den felligen Charme des ersten Teils mochtet oder nach einem kurzweiligen Zeitvertreib mit knuddeliger Optik sucht, macht ihr mit den knapp fünf Tacken für Cat Quest II nichts falsch. Mal davon ab: Eine größere Dichte an katz-tastischen Beschreibungen und Sprüchen findet ihr so schnell nicht wieder!

Bastion

Phil Elsner: Alle reden über Hades, viele kennen Transistor. Aber die meisten haben das Spiel vergessen, das vor all diesen Spielen kam: Bastion! Mit diesem unscheinbaren Abenteuer begann damals die Reise von Supergiant Games zu dem renommierten und vielfach ausgezeichneten Studio, das sie heute sind.

Damals war Bastion klein, unbekannt und vor allem ungewöhnlich - ein Sprecher kommentiert jeden Schritt des Protagonisten durch die Fantasy-Welt und gibt aus dem Off zynische Bemerkungen, faszinierende Story-Details oder ermutigende Worte von sich. Klingt auf dem Papier nervig, greift aber in Bastion dank des hervorragenden Sprechers und schön geschriebener Texte perfekt mit der Spielmechanik ineinander und rundet die wunderschön handgezeichnete Spielwelt auf eine besondere Weise ab.

Bastion ist kein perfektes Spiel, aber wenn man es heute anwirft, kann man ganz deutlich erkennen, woher das Talent kommt, das heute Meilensteine wie Hades hervorbringt. Für weniger als zwei Euro könnt ihr hier eine Zeitreise zu den Anfängen von Entwickler Supergiant wagen und zugleich ein toll gemachtes Action-Rollenspiel mit viel Atmosphäre und einem Hauch Melancholie erleben.

Scarlet Nexus

Markus Schwerdtel: Wenn Schulkinder gegen Tentakelmonster kämpfen, weiß der Profi: Wir sind hier in einem Japano-Rollenspiel! Schließlich kennen wir solche Begegnungen etwa aus der hervorragenden Persona-Reihe zur Genüge. Und auch wenn Scarlet Nexus auf den ersten Blick wie ein Persona aus der zweiten Reihe aussieht, ist es doch ein ganz eigenständiges Spiel. Und zwar eins, dessen Test zum Erscheinen im Sommer 2021 unsere Leserschaft in zwei Lager teilt. Für die einen ist es ein weiteres Teenie-Drama in JRPG-Verkleidung, für die anderen eine erfrischende Abwechslung vom genreüblichen Ratten-/Ork-/Drachengeschnetzel. Ihr ahnt bestimmt schon, in welche Fraktion ich mich zähle.

In Scarlett Nexus bin ich das jugendliche Mitglied (das Geschlecht ist frei wählbar) einer Spezialeinheit in einer modernen, japanisch angehauchten Stadt. Die Aufgabe der sogenannten AAS: Sie wehrt mit übernatürlichen Kräften die Angriffe der sogenannten Anderen ab. Das sind Monster, die regelmäßig und gut vorhersehbar die Stadt überfallen. Was hier in drei Sätzen erzählt ist, dauert zu Beginn des Spiels ein paar Stunden – JRPG eben! Das Dranbleiben lohnt sich aber, denn Scarlett Nexus belohnt euch dann mit irren Monsterdesigns, griffigen Action-Kämpfen und krachenden Effekten. Zwar gibt es Fertigkeitsbäume, aber die Möglichkeiten sind so beschränkt wie die Umgebungsgrafik leblos. Das macht aber nichts, denn im Mittelpunkt stehen die Kämpfe. Und natürlich das Teenie-Drama!

Denn wie es sich für ein JRPG gehört, sind die Protagonisten blutjung und auf der Suche nach der wahren Liebe. Deshalb drehen sich die Gespräche in Zwischensequenzen und Dialogen oft darum, wer wen aus der AAS-Truppe toll findet. In speziellen Bindungsmissionen macht ihr Spaziergänge oder quatscht einfach nur. Das hat dann auch praktische Auswirkungen im Kampf (Freunde fighten furioser!), aber man muss solche Längen eben erst mal aushalten. Unterm Strich bleibt ein abwechslungsreiches, ungewöhnliches Action-Rollenspiel, das – wie weiter oben geschrieben – nicht zu jedem Spielertyp passt. In welches Lager ihr gehört, könnt ihr jetzt immerhin für moderates Geld herausfinden.

Torchlight II

Christian Schwarz: Der seinerzeit bei vielen als große Alternative zur Diablo-Reihe heiß erwartete Hack-and-Slay-Titel Torchlight 2 ist auch heute noch eine Empfehlung wert. Wer unkomplizierte Rollenspiel-Action mit stimmiger Comicgrafik aus der vertrauten Iso-Perspektive erleben möchte, bekommt für knapp zehn Euro einiges geboten.

Die großen Welten sind abwechslungsreich gestaltet und bieten mit Grasland, Steppe, Gebirge und Co. alle neudeutsch Biome genannten Areale, die wir aus vergleichbaren Titeln kennen. Dabei erleben wir genretypisch eine zufällige Neugestaltung der Welt bei jedem Spielstart. Mit bis zu fünf Koop-Mitstreitern können wir auf spannende Monster- sowie Item-Hatz gehen und teilen uns dabei auf vier Klassen auf. Im Gegensatz zu Diablo 3 setzt Torchlight II auf eine detaillierte Charakterentwicklung mit Spezialisierung durch Talentbäume.

Wer sich in diesen Zeilen wiederfindet und bisher noch keine Gelegenheit hatte, in Torchlight II reinzuschauen, sollte die Gelegenheit nutzen. Für einen guten Preis bekommt ihr ein erstklassiges Action-Rollenspiel eines vergleichsweise kleinen Indie-Studios, das damals mit wenig Budget, viel Talent und Herzblut ein Ausrufezeichen an die etablierten Platzhirsche gesendet hat.

Was haltet ihr von unseren Empfehlungen? Werdet ihr euch einen der Titel schnappen oder spart ihr lieber euer Geld für den nächsten Sale? Schreibt es uns in die Kommentare!