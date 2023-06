Grafik-Bombast beim Summer Game Fest: Die 5 schönsten Trailer der Show

Grafik ist nicht alles - aber dennoch einen Blick wert, wenn sie besonders gut ist.

Auf dem Summer Game Fest 2023 wurde ein Haufen Spiele gezeigt. Nicht alle davon waren vielleicht besonders spannend, aber um innovatives Gameplay oder fesselnde Storys soll es diesmal ohnehin nicht gehen. Ausnahmsweise zählen jetzt mal nur die äußeren Werte. Wie gut sieht das Spiel aus? Wir haben für euch die in unseren Augen dicksten Grafik-Bomben herausgepickt und zeigen sie euch.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

1:30 Ihr wollt Warhammer? Ihr kriegt Warhammer - und zwar in bildhübsch!

Auf kaum ein Spiel dürften Warhammer-Fans derzeit so freudig warten wie auf Space Marine 2. Der brachiale Shooter wird in Sachen Gameplay sicherlich nicht das Genre revolutionieren. Aber eine Sache macht der Titel schon jetzt allemal richtig: Die Grafik sieht hervorragend aus!

Glaubt ihr uns nicht? Müsst ihr auch nicht. Schaut es euch doch einfach selbst an! Dann dürfte euch das Warten bis Ende des Jahres aber umso schwerer fallen. So wie unserem Peter, der sich einen Shooter wie Space Marine 2 schon immer gewünscht hat.

Witchfire

1:03 Witchfire sieht so gut aus, da müssen doch Hexen am Werk gewesen sein!

Die Begriffe Hexe und Feuer bedeuten bereits einzeln meist schon nichts Gutes. Führt man sie dann noch zusammen, ist das Unheil bereits vorprogrammiert. Ganz egal, welches üble Schicksal uns in Witchfire erwartet, eines steht fest: Während wir leiden, können wir uns wenigstens an der wunderschönen Optik des Shooters erfreuen!

Übrigens setzt Witchfire auf ein völlig neues Konzept, wie ihr im Spiel an Upgrades für eure Knarren kommt. Spoiler: Durch euren Skill!

Immortals of Aveum

3:13 Immortals of Aveum dürfte eure Grafikkarte an den Rand der Verzweiflung bringen

Bereits bei seiner Ankündigung hat der Ego-Shooter (ja, es ist kein Fantasy-Rollenspiel!) Immortals of Aveum für Gesprächsstoff gesorgt. Denn es ist einer der ersten großen Titel, der auf die brandneue Unreal Engine 5.1 setzt.

Das bedeutet vor allem, dass euer PC beim Berechnen des Spektakels vor Qualen aufschreien wird. Aber wenn wir diese Grafik sehen, müssen wir unserem treuen Rechenknecht leider die kalte Schulter zeigen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer großen Preview.

Alan Wake 2

3:25 Alan Wake 2 zeigt frisches Gameplay, verpackt in feinster Grafik

Alan, Alan, hey Alan! Denkt ihr bei diesem Namen auch immer an ein laut rufendes Murmeltier? Nein? Okay, schön, wir kommen ja schon zum eigentlichen Thema: Alan Wake 2 wurde auf dem Summer Games Fest gezeigt! Und zwar nicht nur irgendein bedeutungsschwangerer Render-Trailer, in dem der verstörte Autor in die Kamera starrt, sondern richtiges Gameplay.

Die gute Nachricht lautet: Dieses Gameplay sieht nicht nur spielerisch interessant aus, sondern ist noch dazu in eine richtig, richtig gute Grafik gehüllt worden. Wer starke Nerven besitzt, kann sich also auf das Spiel freuen.

Path of Exile 2

1:02 Path of Exile 2 fordert Diablo 4 raus - zumindest in Sachen Grafik!

Derzeit ist Diablo 4 in aller Munde, doch der nächste große Genre-Vertreter lässt bereits die Muskeln spielen. Path of Exile 2 hat ein neues Lebenszeichen von sich gegeben! Ob die Gameplay-Muckis ausreichen, um den Blizzard-Koloss wieder vom gerade erst bestiegenen Thron zu stoßen, bleibt abzuwarten.

Dass es zumindest aber nicht an den Grafik-Muskeln scheitern wird, beweist der brandneue Trailer zum Action-Rollenspiel. Mehr Infos zu den Neuigkeiten rund um Path of Exile 2 hat unser Hack&Slay-Experte Dennis für euch zusammengefasst.

Was sonst noch so alles rund um das Summer Games Fest stattgefunden hat, erfahrt ihr hier:

Jetzt haben wir unsere fünf Grafik-Gewinner des Summer Game Fest zwar gekürt, aber eure Meinung ist mindestens genauso wichtig für uns! Deshalb wollen wir auch von euch wissen: Welches Spiel hat euch grafisch am meisten von den Socken gehauen? Liegt das eher am Grafikstil wie beim Anime-Spiel Sandland oder technischen Delikatessen wie den knackscharfen Texturen in Witchfire? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!