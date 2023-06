Summer Game Fest: Diese 9 Spiele haben die meisten von euch verpasst

Auch abseits der großen Namen wurden auf dem Summer Game Fest spannende Titel gezeigt.

Was haben Volleyball spielende Pokémon, Dämonen auf Skateboards und vor Hormonen platzende Anime-Teenies gemeinsam? Die Antwort ist natürlich glasklar, aber wir schreiben sie dennoch aus: Das sind alles Spiele, die auf dem Summer Games Fest gezeigt wurden.

Wir sprechen aber nicht von dem Hauptevent, dessen trauriger Höhepunkt Nicolas Cage war, sondern von den Days of the Devs, einem danach im Livestream gezeigten Programm, das kleineren Titeln eine verdiente Bühne bietet, um auf sich aufmerksam zu machen.

Da die meisten von euch um diese Zeit aber wahrscheinlich schon geschlafen haben, präsentieren wir euch hier eine Übersicht zu den spannendsten Spielen, die ihr verpasst habt.

Beastieball

Entwickler: Wishes Ultd.

Wishes Ultd. Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 2024

Los, Pikachu, Aufschlag von unten! So oder so ähnlich lässt sich der Spielinhalt von Beastieball beschreiben, mit der Ausnahme, dass es keine gelbe Elektromaus geben wird. Gemeinsam mit anderen niedlichen Monstern spielt ihr hier aber tatsächlich Volleyball!

Ihr durchstreift eine Open World, um andere Trainer herauszufordern - zu einem rundenbasierten Match, in dem eure Tierchen zusammenarbeiten und sogar Combos einsetzen. Klingt schräg? Wir finden: Der Mix ist allemal interessant!

Viewfinder

Entwickler: Sad Owl Studios

Sad Owl Studios Genre: Adventure

Adventure Release: 18. Juli 2023

Viewfinder könnte dem ein oder anderen von euch bereits ein Begriff sein, denn schon bei der Ankündigung vor einigen Jahren machte das Spiel mit einem besonderen Gameplay-Kniff auf sich aufmerksam: dem Spiel mit der Perspektive.

Ihr durchstreift hier eine mystische Welt voller Rätsel, die ihr vor allem dadurch löst, indem ihr mit eurer Fotokamera Bilder schießt und diese clever in die Spielwelt einbindet. Wie genau ihr euch das vorzustellen habt, könnt ihr obigem Trailer entnehmen, oder unseren Eindrücken aus der Demo.

Helskate

Entwickler: Phantom Coast

Phantom Coast Genre: Roguelite

Roguelite Release: Nicht bekannt

Wenn das der Doom Slayer wüsste: Statt Dämonen mit Knarren, Kettensägen und den eigenen Fäusten zu Matsch zu verarbeiten, kann man dafür auch wunderbar ein Skateboard nehmen! Glaubt ihr uns nicht? Wir haben Beweise! Seht euch doch einfach den Trailer zu Helskate an.

Das Tony-Hawk-Halloween-Special: Ihr braust auf eurem Brett durch die Level, führt stylische Tricks aus, reiht Combos aneinander und erhöht dadurch den Schaden, den ihr der dämonischen Höllenbrut zufügt. Wenn euch diese Beschreibung des Gameplays schon jetzt gepackt hat, findet ihr bei Steam mehr Infos:

Weitere Spiele, die bei Days of the Devs gezeigt wurden

Abseits dieser drei großen Spiele gab es noch zahlreiche weitere Kleinode, die wir euch nicht vorenthalten wollen - natürlich wie gewohnt mit dem Direktlink zur Steam-Seite, damit ihr euch den Titel bei Interesse sofort auf die Wunschliste packen könnt!

Mars First Logistics: Alle Baumeister unter euch hergehört - das hier ist ein Open-World-Physiksimulator! Richtig gelesen: Auf dem roten Planeten baut ihr allerlei Fahrzeuge und Maschinen, um Aufgaben zu erledigen, Geld zu verdienen und neue Teile freizuschalten. Hier geht's zur Steam-Seite!

Eternights: Die japanischen Dating-Actionspiele haben ja durchaus ihr Publikum. Hier geht es um klassische Sorgen, die wir alle in der Jugend hatten: Die Apokalypse steht kurz bevor, also werden Dungeons erkundet und fleißig Dates abgehalten. Hier geht's zur Steam-Seite!

Summerhill: Ein story-getriebenes Rätselspiel, in dem ihr als Schäferhund eure Herde beschützen müsst. Dabei stromert ihr auf einer malerischen Insel umher, die allerhand Geheimnisse birgt. Hier geht's zur Steam-Seite!

Été: Ein entspannendes Kunstspiel, das optisch stark an eine auf Leinwand gemalte Szenerie erinnert. Ihr reist durch die kanadische Stadt Montreal und schwingt euren Pinsel, um wieder Farbe in die Welt zu bringen. Hier geht's zur Steam-Seite!

Simpler Times: Habt ihr Einschlafprobleme? Dann könnte dieses meditative Spiel genau das Richtige für euch sein Denn hier dreht sich alles um Entspannung, Achtsamkeit und das Leben im Moment. Hier geht's zur Steam-Seite!

Cocoon: Ein Puzzle-Adventure, das auf fremden Welten spielt, zwischen denen ihr ständig wechselt. Natürlich gibt es auch außerirdische Gebilde, alte Zivilisationen und dergleichen. Stammt aus der kreativen Feder vom Gameplay-Designer von Limbo und Inside. Hier geht's zur Steam-Seite!

Nach der großen Hauptshow des Summer Game Fest fand übrigens auch noch die für ihre Skurrilität bekannte Show des Publisher Devolver Digital statt - die sogenannte Devolver Direct. Was es dort zu sehen gab, erfahrt ihr hier:

Interessieren euch einige der in diesem Artikel vorgestellten Spiele? Wenn ja, welche davon und was genau spricht euch daran an? Oder könnt ihr solch kleinen Indie-Titeln nichts abgewinnen und ihr tummelt euch lieber auf dem Spielplatz der großen Produktionen? Wir sind auf eure Antworten gespannt, also schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!