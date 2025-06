Schlacht um Mittelerde 2: Eines der größten Fanprojekte gibt es jetzt ganz ohne das Hauptspiel

Zu Schlacht um Mittelerde 2 gibt es jede Menge Mods, doch nur wenige sind so riesig. (Bildquelle moddb.com, The Age of the Ring)

Wer sich heutzutage Schlacht um Mittelerde 2 kaufen will, wird schnell enttäuscht. Denn bei Steam oder anderen Plattformen ist das Spiel nicht verfügbar. Und auch physische Versionen sind nur vereinzelt bei Online-Händlern erhältlich, teilweise zu echten Mondpreisen.

Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten für Herr-der-Ringe-Fans: Denn die riesige Mod The Age of the Ring wird in der neuesten Version zum komplett eigenständigen Spiel, das ihr mit wenigen Klicks herunterladen und installieren könnt.

Was ist The Age of the Ring?

Das Fanprojekt kommt fast einer Total Conversion gleich: Nicht nur bringt es neue Einheiten, Gebäude, Fraktionen und Karten ins Spiel, sondern auch vollkommen neue Spielmodi und Kampagnen. Unter anderem könnt ihr in The Age of the Ring die Ereignisse der ersten beiden Filme als Story-Kampagne nacherleben. Auch der Multiplayer-Modus von Schlacht um Mittelerde ist Teil der Mod.

Während ein Nachfolger für Schlacht um Mittelerde 2 also wohl noch lange auf sich warten lässt, könnt ihr mit The Age of the Ring eine ganz neue Version des Strategiespiels erleben. Und das komplett kostenlos.

Wie spiele ich The Age of the Ring?

Wer die Mod selbst ausprobieren will, muss sie nur auf Moddb.com herunterladen und installieren. Da The Age of the Ring mit der neuesten Version komplett Standalone funktioniert, werden Schlacht um Mittelerde 2 und das Hexenkönig-Addon nicht benötigt. Stattdessen müsst ihr nur diese vier Schritte befolgen:

Ladet die Mod herunter. Der Download ist etwa 13,5 Gigabyte groß. Extrahiert die Zip-Datei in einen Ordner eurer Wahl. Klickt dazu mit rechts auf die Datei und wählt die Option Alle extrahieren . Führt nun die Datei AotR_Standalone_9.0.0_Installer.exe aus, um die Installation zu starten. Der Assistent führt euch durch die Installation. Öffnet den Ordner, in dem ihr die Mod installiert habt und startet AotR_Launcher.exe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Verknüpfung auf euren Desktop legen.

Anschließend könnt ihr die Mod einfach starten und loslegen. Beachtet, dass The Age of the Ring nicht mit Ultrawide-Monitoren kompatibel ist. Ich musste etwa eine 16:9-Auflösung für meinen 21:9-Monitor auswählen, um problemlos spielen zu können.

Falls ihr mich sucht: Ich bin jetzt erst einmal damit beschäftigt, eine Zwergenarmee in die Schlacht gegen Orks zu führen. Sollte bei euch auch das Herr-der-Ringe-Fieber erwacht sein, dann haben wir noch weitere spannende Themen für euch. Unser Halb-Elb Sören zeigt euch etwa, wie großartig das Mittelerde-MMO 2025 ist. Und im Podcast diskutierten wir letztes Jahr darüber, wo die großen Spiele in Tolkiens Universum bleiben.