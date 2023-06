Schräge Werbeaktion in WoW macht bekannte Streamer zu euren Essenslieferanten

In World of Warcraft muss gerade niemand hungern - die Werbeaktion von Uber Eats schickt einen Essenslieferanten durch Azeroth.

Während eines ausgiebigen Spieleabends gibt es doch nichts Besseres, sich eine deftige Pizza nach Hause zu bestellen, oder? Das sieht zumindest die Lieferkette Uber Eats so und will daher mit einer äußerst ungewöhnlichen Werbeaktion in World of Warcraft auf sich aufmerksam machen.

Drei Streamer schlüpfen nämlich in die Rolle von Orderyn, das ist der kräftige Kerl auf dem Bild dort oben. Orderyn ist Essenslieferant und reist quer durch Azeroth, um seine Kunden mit Leckereien zu beglücken. Mit anderen Worten: Streamer liefern euch in World of Warcraft gerade Ingame-Essen.

Damit Orderyn auch zu euch kommt, müsst ihr ihn anschreiben und eure gewünschte Mahlzeit bestellen, schon macht sich der Streamer oder die Streamerin in der Rolle des Lieferanten auf den Weg. Seine Arbeitszeiten sind aber beneidenswert - nur an drei Terminen ist er unterwegs, zwei davon hat er schon hinter sich.

Am 18. Juni hat Tinkerleo die Rolle des Orderyn angenommen.

Am 19. Juni war jessirocks der Essenslieferant.

Am 22. Juni ab 12 Uhr wird metashi12 in Azeroth unterwegs sein.

Natürlich gibt’s bei so einer Werbeaktion auch etwas zu gewinnen: Wer im Stream dem Lieferanten bei seiner Arbeit zuguckt und an Verlosungen teilnimmt, kann Belohnungen von Uber Eats erhalten.

Uber Eats ist bei weitem nicht die erste Essensfirma, die ungewöhnliche Werbeideen bei Videospielen umsetzt: Vor wenigen Monaten gab’s noch ein Crossover zwischen Fortnite und Heinz Ketchup, der Nudelhut in Final Fantasy 15 sieht so bekloppt aus, dass es schon wieder genial ist und bereits 2005 konnte man sich in Everquest 2 eine echte Pizza nach Hause bestellen.

Findet ihr diese unkonventionellen Werbeideen spannend und abwechslungsreich oder haltet ihr nichts von solchen Aktionen? Werdet ihr bei Orderyn ein Ingame-Steak bestellen oder schaut ihr lieber beim Stream zu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!