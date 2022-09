Seit 2016 warten Fans von ausgefallenen Designs auf den Release von Scorn. Immer wieder wurde der Ego-Shooter verschoben. Zuletzt hieß es, das Spiel erscheint definitiv am 21. Oktober 2022. Daraus wird wieder nichts! Okay, genug herumgealbert. Scorn erscheint eine Woche früher – am 14. Oktober 2022.

Die Entwickler von Ebb Software haben offenbar entschieden, dass ihre Fans genug gewartet haben. Sie äußerten auf Twitter: Ihr habt genug gewartet... Wir sind ziemlich sicher, dasss die Entwickler glauben, die Fans hätten lange genug auf Scorn gewartet. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ach, hier noch der Tweet:

Was ... ist das?

Scorn sieht unverwechselbar aus, selbst im Genre der Horrorspiele. Nach dem Anblick eines Trailers könnte es Betrachtern schwerfallen, das Gesehene wieder zu vergessen. Denn, ohne Witz, wer H.R. Gigers Kunst schon verstörend fand, sollte bei Scorn lieber beide Augen zukneifen.

Wer trotz unserer Warnung interessiert ist, schaut hier das Gameplay von Scorn:

In Scorn schlüpfen Einzelspieler in die Haut eines Wesens, das sich durch eine organisch wirkende Welt bewegt, die an Gigers Designs für die legendären Alien-Filme erinnert. Wände sehen aus wie Muskelgewebe, überall schlängeln sich Gefäße, verknöcherte Strukturen erscheinen wie das Innere eines riesigen Lebewesens.

Dabei wird mit organischen Waffen gegen allerlei Monster gekämpft, obwohl die Gegner in der sonderbaren Umgebung eher wie natürliche Fauna wirken. Scorn enthält zudem viele Rätsel, bei denen Spieler die seltsame Spielwelt auf eigene Faust verstehen müssen, um Lösungswege zu finden.

Die Entwickler ordnen Scorn neben dem Horror- auch das Abenteuergenre zu, da viel Erkundung auf dem Programm steht. Auf Steam erklärt Ebb Software, dass sich Spieler in die Welt hineingeworfen und verloren fühlen sollen.

Was gibt's zum Release zu wissen?

Scorn erscheint nun am 14. Oktober 2022 auf Steam, GOG, Epic und im Game Pass. Der Preis beläuft sich auf 40 Euro für die Standard- und 50 für die Deluxe Edition. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich zum Spiel den Soundtrack und ein digitales Artbook. In den Shops gibt es derzeit zudem einen Rabatt von zehn Prozent.